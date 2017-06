Włochy: Złodzieje udzielili pomocy kierowniczce okradanej poczty

Do zdarzenia doszło w miejscowości Castri di Lecce. Złodzieje dostali się do urzędu pocztowego przez otwór, który wydrążyli w murze. Całą noc czekali w środku, aż personel przyjdzie rano do pracy.

Kiedy pracownicy przybyli na miejsce, złodzieje wyskoczyli z kryjówki i grożąc im pistoletami, zażądali wydania wszystkich pieniędzy z kas oraz sejfu.

Właśnie wtedy przerażona dyrektorka placówki zasłabła.

Mężczyźni zaczęli udzielać jej pomocy – ocucili zemdloną, podali jej szklankę wody i uspokoili. Dopiero, kiedy kobieta poczuła się lepiej, złodzieje uciekli z łupem.

Karabinierzy wszczęli postępowanie, by ustalić tożsamość i zatrzymać sprawców napadu.