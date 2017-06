USA: Niezadowolona z Trumpa wynosiła dokumenty

25-letnia Reality Leigh Winner pracowała w instytucji rządowej w stanie Georgia. Posiadała certyfikat bezpieczeństwa dający jej dostęp do informacji ściśle tajnych.

W sobotę na podstawie nakazu sądowego przeszukano jej dom a następnie została aresztowana. W poniedziałek usłyszała zarzuty karne przed sądem federalnym.

Winner podejrzana jest o wydrukowanie i wyniesienie w maju tego roku z budynków rządowych tajnych dokumentów Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), a następnie przekazanie ich portalowi informacyjnemu, najprawdopodobniej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Administracja nie zdawała sobie sprawy z wycieku informacji do momentu, gdy portal, który je otrzymał poprosił przedstawicieli rządu federalnego o komentarz w sprawie przygotowywanego przez nich materiału opracowanego na podstawie tych informacji.

Śledztwo wskazało, iż ściśle tajne dokumenty zostały wydrukowane w budynku administracji rządowej i z niego wyniesione a następnie przekazane mediom.

Winner została zidentyfikowana jako odpowiedzialna za ten wyciek, gdyż jako jedyna z sześciu osób, które wydrukowały te informacje, miała kontakt za pośrednictwem poczty e-mailowej z mediami.

Podejrzana przyznała, że zdawała sobie sprawę, co znajduje się w wydrukowanych przez nią raportach wywiadowczych oraz że informacje te mogą zostać użyte przez inne kraje by zaszkodzić USA.

Dodatkowo powiedziała, że wyszukała i wydrukowała ściśle tajne raporty, pomimo że są one dostępne na zasadzie ograniczonego dostępu tzw. "ścisłej potrzeby" posiadania informacji w celu wykonania określonego zadania.

Departament Sprawiedliwości USA poinformował o postawieniu zarzutów Winner zaledwie godzinę od opublikowania przez portal The Intercept raportu opartego na dokumentach z NSA, szczegółowo opisującego próby włamania się rosyjskich hakerów do systemów obsługujących głosowania w wyborach prezydenckich w 2016 roku.

Według tego raportu rosyjskie służby wywiadowcze wysyłały e-maile do lokalnych członków komisji odpowiedzialnych za przeprowadzanie głosowania oraz próbowały dokonać cyberataku na co najmniej jednego dostawce oprogramowania używanego do głosowania.

Resort sprawiedliwości nie potwierdził, czy podejrzana przekazała informacje portalowi The Intercept, ale raport podaje, że został opracowany na podstawie danych z 5 maja, wydruki z komputera Winner wskazują, że dane zostały wyniesione w dniach poprzedzających 9 maja.

W ostatnim czasie prezydent USA Donald Trump nalegał, aby z całą stanowczością ścigać osoby, które łamią klauzule tajności i wynoszą informacje poza administrację rządową.

Aresztowanie Reality Leigh Winner może wskazywać, że jego administracja zaczęła egzekwować istniejące prawo i ściągać osoby odpowiedzialne za wycieki rządowych informacji.

Winner jest pierwszą osobą za czasów nowej administracji z postawionymi zarzutami o wyciek tajnych dokumentów. Na swoim profilu w mediach społecznościowych wyrażała ona swoje niezadowolenie z prezydentury Trumpa.