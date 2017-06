Słynny zawodnik MMA skazany na dożywocie

Jonathan Paul Koppenhaver, bo tak naprawdę nazywa się 35-letni obecnie zawodnik, został uznany winnym ataku na Christy Mack i jej przyjaciela Corey'a Thomasa po tym, gdy oskarżył ich o romans. Mack w ataku doznała złamania oczodołu, nosa, żeber, miała też wybite zęby.

W oświadczeniu dla sądu Koppenhaver wyraził skruchę, przypisując swój atak stanowi depresyjnemu. Porównał się z była gwiazdą NFL Aaronem Hernandezem, który w więzieniu odebrał sobie życie na początku tego roku po tym, gdy został skazany na dożywocie za morderstwo.

War Machine gets life in prison for sexually assaulting and kidnapping Christy Mack: https://t.co/rOAIr5rq4t pic.twitter.com/vH170MrRAz