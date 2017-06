Niemcy: Psycholog zabity w ośrodku dla uchodźców

Francja: Zamachowiec sprzed Notre Dame przyrzekł wierność IS

Według policji, mieszkający w Saarbruecken Syryjczyk udał się w środę przed południem po poradę do ośrodka psychospołecznego dla uchodźców i migrantów, prowadzonego przez Niemiecki Czerwony Krzyż w dzielnicy Burbach. Nie jest na razie jasne, czy był już wcześniej pod opieką tego ośrodka.

W trakcie rozmowy z psychologiem zaczął się z nim kłócić, a następnie pchnął go nożem. Zaatakowany zmarł na miejscu wskutek doznanych obrażeń. Sprawca próbował zbiec, ale szybko go zatrzymano. Przedtem najprawdopodobniej sam zadał sobie ciężkie rany nożem i przebywa obecnie w szpitalu. Przesłuchiwanie go jest na razie niemożliwe.

Rzecznik organizacji Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Kraju Saary Martin Erbelding określił tę zbrodnię jako "całkowicie przerażającą". Jak jednocześnie zaznaczył, istnieje zawsze pewne ryzyko, gdy pracuje się z ludźmi z państw ogarniętych wojną domową. Ośrodek w Burbach oferuje swym podopiecznym pomoc zarówno psychologiczną, jak i psychoterapeutyczną.

Motywy czynu nie są jeszcze znane, ale policja wyklucza, by istniało tutaj podłoże terrorystyczne.