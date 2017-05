Źródło rządowe: 6 Japończyków od marca przetrzymywanych w Chinach

Trzy osoby zostały zatrzymane w prowincji Szantung (Shandong) we wschodnich Chinach, a pozostałe trzy w prowincji Hajnan (Hainan), która znajduje się na wyspie o tej samej nazwie na Morzu Południowochińskim.

Nie jest jasne, jakie konkretnie zarzuty postawiono zatrzymanym, jednak - jak pisze Kyodo - jest prawdopodobne, że są podejrzewani o szpiegostwo, ponieważ w obu prowincjach znajdują się ważne porty handlowe i inne strategiczne obiekty.

Według źródła Kyodo strona chińska poinformowała władze w Tokio o zatrzymaniach jeszcze w marcu.

Inny informator ujawnił, że osoby zatrzymane w prowincji Hajnan to mężczyźni w wieku od 20 do 50 lat, oskarżani o stanowienie zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Chin. Japończycy przyjechali do tej prowincji pod koniec marca w związku z pracami nad ośrodkami spa w pobliżu gorących źródeł.

Od 2015 roku w Chinach przetrzymywanych jest pięciu innych Japończyków, również podejrzewanych o szpiegostwo.

W Państwie Środka za działalność szpiegowską grozi kara śmierci.