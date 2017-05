Austria: Dożywocie za zabijanie bezbronnych żołnierzy w Syrii

Palestyńczyk miał walczyć z siłami rządowymi w szeregach ugrupowania zbrojnego Wolna Armia Syryjska. W trakcie przesłuchiwania przez funkcjonariuszy urzędu ochrony konstytucji i zwalczania terroryzmu kraju związkowego Tyrol przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale potem odwołał to, twierdząc, że został wprowadzony w błąd przez tłumacza.

Sąd dał jednak wiarę tłumaczowi, który występując w charakterze świadka zeznał, że oskarżony faktycznie popełnił zarzucane mu czyny. - Opowiadał, że zastrzelił ciężko rannych żołnierzy. Zapytałem go o to jeszcze raz i to potwierdził - powiedział tłumacz. Dodał, iż oskarżonemu przetłumaczono cały tekst protokołu z przesłuchania i złożył on podpis na wszystkich stronach tego dokumentu.