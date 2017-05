Wprowadzenie do "Harrego Pottera" skradzione

Policja prosi fanów serii o młodym magiku, by poinformowali służby, jeśli zobaczą, że dokument trafił do sprzedaży. "Tylko prawdziwy fan 'Harrego Pottera' będzie chciał to kupić" - tłumaczą służby. Zapiski zostały skradzione z prywatnego domu w Birmingham

Krótka historia przedstawia wydarzenia, do których doszło przed narodzinami Harrego Pottera. Opisuje spotkanie mugolskiej (pozbawionej magii) policji z ojcem Harrego, Jamesem Potterem i jego przyjacielem Syriuszem Blackiem.

Wprowadzenie zostało zapisane na dwóch stronach kartki A5. Zawiera 800 słów. W 2009 roku anonimowy uczestnik aukcji zapłacił za ten materiał 25 tysięcy funtów. Obliczono, że każde słowo, które zapisała J.K. Rowling kosztowało 30 funtów. Dochód z aukcji zasilł konto angielskiego PEN Clubu i organizacji leczącej zaburzenia wymowy.

Autorka powieści zaapelowała na Twitterze, by nikt nie kupował skradzionego dokumentu.

PLEASE DON'T BUY THIS IF YOU'RE OFFERED IT. Originally auctioned for @englishpen, the owner supported writers' freedoms by bidding for it. https://t.co/ljEQyyj9yY