23-latek zatrzymany za rozpowszechnianie dziecięcej pornografii

Jak poinformował zespół prasowy śląskiej policji, bieruńscy funkcjonariusze z wydziału kryminalnego namierzyli pedofila, który za pośrednictwem internetu ściągał, utrwalał i rozpowszechniał pliki o treściach pornograficznych z udziałem dzieci.

Podczas przeszukania mieszkania 23-latka mundurowi zabezpieczyli dwa laptopy, telefon komórkowy, pendrive’a i kartę pamięci, które zawierały filmy i zdjęcia z dziecięcą pornografią. Zawartość tych nośników zostanie poddana analizie przez biegłych sądowych.

Mieszkaniec Lędzin usłyszał już zarzuty, do których się przyznał. Złożone przez niego wyjaśnienia dały śledczym i prokuratorowi podstawę do wnioskowania o tymczasowe aresztowanie pedofila. Sąd przychylił się do tego wniosku i aresztował go na miesiąc. Może mu grozić do 8 lat więzienia.