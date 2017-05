Hiszpania: Rozbito grupę przerzucającą nielegalnych migrantów do Europy

Foto: By Krokodyl [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Hiszpańska policja poinformowała, że we współpracy z Europolem oraz organami ścigania Belgii i Grecji rozbiła gang, który co najmniej od 10 lat zajmował się przerzucaniem nielegalnych imigrantów z Azji do Europy.