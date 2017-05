Szwecja: Pożar w meczecie na przedmieściach Sztokholmu

Według policji pożar rozpoczął się od zapalenia się fasady budynku, która mogła zostać celowo podpalona.

Zgłoszenie o pożarze dotarło do straży pożarnej krótko po 11 wieczorem w niedzielę. Kiedy pożar udało się opanować policja, badając zniszczenia spowodowane przez ogień ustaliła, iż pożar rozpoczął się na zewnątrz budynku, co sugeruje, że został on podpalony.

O sprawie poinformowano Säpo (Policja Bezpieczeństwa, odpowiednik polskiego ABW) - co jest standardową procedurą w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie podpalenia meczetu.

Rzecznik meczetu, Akil Zahiri powiedział szwedzkiej SVT, że członkowie muzułmańskiej wspólnoty skupionej wokół świątyni są "bardzo zaniepokojeni". - To największy szyicki meczet w Szwecji, odwiedzają go tysiące wiernych - podkreślił. - Wszyscy jesteśmy zmartwieni, przerażeni i smutni - dodał.

Zahiri poinformował, że w momencie, gdy wybuchł pożar w świątyni było niewiele osób.

Pożar spowodował poważne zniszczenia budynku. Strażakom udało się go ugasić dopiero ok. 3 nad ranem.