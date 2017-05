Lublin: Atak na Nigeryjczyka. "Polska dla Polaków"

We wtorek ok. godz. 6:30 Nigeryjczyk przechodził Krakowskim Przedmieściem, gdy zaczepił go Cezary B., przebywający w towarzystwie kolegi i koleżanki. 29-latek zaczął biec w kierunku Nigeryjczyka z niecenzuralnymi wyzwiskami i okrzyskiem "Polska dla Polaków".

Napadnięty zaczął uciekać, a kiedy Cezary B. zaczął go doganiać, przewrócił go przypadkowy przechodzień. – Powalił na ziemię, tego, który za mną biegł. Kazał mu odejść, po czym poszedł do pobliskiego kościoła – zeznał później Nigeryjczyk, cytowany przez Dziennik Wschodni.

Agresywny mężczyzna wrócił do znajomych, ale po chwili wrócił. Tym razem został powstrzymany przez policjantów, których napadnięty zdążył wezwać.

Razem z Cezarym B. zatrzymany został jego towarzysz. Ten ostatni nie usłyszał jednak zarzutów, gdyż nie obrażał Nigeryjczyka. 29-latek odpowie zaś za znieważenie na tle przynależności rasowej. Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.