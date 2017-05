Szwecja: Policja zatrzymała domniemanego podpalacza meczetu

Prezydentura Trumpa - porównanie do Huxleya i Orwella

W pożarze nikt nie odniósł obrażeń. Policja nie podała więcej szczegółów.

"To największy szyicki meczet w Szwecji, z tysiącami wiernym (...). Są oni bardzo zaniepokojeni" - powiedział w telewizji SVT rzecznik stowarzyszenia zarządzającego meczetem Akil Zahiri.

W ostatnich latach w Szwecji zdarzały się podpalenia meczetów, ale sprawców najczęściej nie znajdowano.

W zeszłym roku do podpalenia szyickiego meczetu w Malmoe, w południowej Szwecji, przyznało się radykalne sunnickie ugrupowanie dżihadystyczne Państwo Islamskie (IS). Głównego podejrzanego oskarżono o terroryzm, ale został on uniewinniony.

Szwedzkie władze obawiają się ewentualnych działań odwetowych wobec muzułmanów po kwietniowym zamachu terrorystycznym w centrum Sztokholmu, w którym zginęło pięć osób, a rannych zostało 15. Zatrzymany przez policję sprawca zamachu to 39-letni Uzbek Rachmat Akiłow, który po odmówieniu mu azylu miał być wydalony ze Szwecji.