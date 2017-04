Strzelanina w Paryżu. Są ofiary

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Jest bardzo prawdopodobne, że strzelanina to akt terroru - poinformowała paryska policja. Było co najmniej dwóch sprawców, jeden z nich został zabity - dodano.

Sprawca wysiadł z samochodu i zastrzelił policjanta w radiowozie, który stał na czerwonym śledztwie - poinformowało francuskie MSW. Następnie uciekając ranił dwóch następnych funkcjonariuszy, zanim został zabity.

Jeden ze świadków powiedział we francuskiej telewizji BFMTV, że słyszał strzały i widział ciało mężczyzny leżące na ziemi, zanim policja szybko ewakuowała teren.

- Nagle wszyscy poderwali się i zaczęli biec. Nawet nie mieliśmy czasu zrozumieć, co tak naprawdę się stało - dodał inny. - Słyszeliśmy jeden lub dwa strzały, to nie był kałasznikow, to był strzał za strzałem. Nie widzieliśmy, czy było dwóch, trzech czy tylko jeden napastnik. Po prostu uciekaliśmy - powiedział.

Rzecznik francuskiego MSW powiedział, że jest zbyt wcześnie, by dochodzić motywów, jakimi kierował się sprawca strzelaniny. Źródła we francuskiej policji, na które powołuje się Reuters, twierdzą, że sprawca lub sprawcy próbowali dokonać napadu z bronią w ręku.

Na Twitterze paryska policja zamieściła apel, by unikać miejsca, w którym oddano strzały.

Atak nastąpił na trzy dni przed pierwszą turą wyborów na prezydenta Francji.

Francja żyje w stanie zagroźenia od 2015 roku. W kilku atakach o podłożu terrorystycznym w ciągu ostatnich dwóch lat zginęło tam ponad 230 osób.