Wielkopolska: Uciekł policji i skoczył do Warty

W czwartek wieczorem 29-latek został zatrzymany przez policjantów do odbycia kary 1,5 roku więzienia za uprawę konopi indyjskich i posiadanie narkotyków.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak powiedział PAP, że ze wstępnych ustaleń wynika, że matka zatrzymanego mężczyzny poprosiła policjantów o możliwość pożegnania się z synem.

Kiedy kobieta podeszła do radiowozu i gdy zostały uchylone drzwi auta, mężczyzna odepchnął matkę i rzucił się do ucieczki. W pewnym momencie wskoczył do rzeki.

W poszukiwaniach zbiega uczestniczy ponad 120 policjantów z różnych jednostek, w tym funkcjonariusze z komisariatu wodnego, z Mosiny i z Poznania, oraz grupa kilkudziesięciu strażaków.

Do poszukiwań wykorzystywane są motorówki i dron, trwa przeczesywanie brzegów Warty. Akcja prowadzona jest na długości kilku kilometrów rzeki.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak powiedział w piątek PAP, że nocna akcja poszukiwań mężczyzny nie przyniosła rezultatów i działania będą kontynuowane.