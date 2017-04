Hiszpania: Zatrzymano Rosjanina podejrzewanego o działania hakerskie wobec USA

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Lewaszow został zatrzymany w piątek w Barcelonie. Stany Zjednoczone złożyły wniosek o jego ekstradycję; prośba ta zostanie rozpatrzona przez madrycki sąd.

USA mają 40 dni od momentu aresztowania na przedstawienie hiszpańskiemu wymiarowi sprawiedliwości dowodów uzasadniających wniosek o ekstradycję. Lewaszow "jest podejrzewany o uczestnictwo w działaniach hakerskich podczas kampanii wyborczej w USA" - dodało źródło.

Żona Lewaszowa powiedziała rosyjskiej telewizji RT, że policja weszła do ich mieszkania w Barcelonie i przez dwie godziny trzymała ją i jeszcze jedną osobę zamknięte w pokoju, a w tym czasie przesłuchiwano jej męża. Gdy kobieta rozmawiała później przez telefon z mężem powiedział jej z komisariatu, że wyjaśniono mu, iż stworzył wirusa komputerowego, który "był związany ze zwycięstwem" Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich - pisze agencja AP.

Amerykańskie służby specjalne oskarżają Rosję o ingerowanie w kampanię na korzyść Trumpa. Ten ostatni wielokrotnie odrzucał oskarżenia, jakoby był w zmowie z Moskwą.

Associated Press przypomina, że złośliwe oprogramowanie jest często udostępnianie i przerabiane, co oznacza, że twórca wirusa może nie wiedzieć, do czego ostatecznie wykorzystywany jest jego program.

Ambasada USA w Madrycie odmówiła udzielenia komentarza w tej sprawie. Rzecznik rosyjskiej ambasady Wasilij Nioradze potwierdził aresztowanie, ale nie chciał powiedzieć, czy mężczyzna jest programistą.

W połowie stycznia inny poszukiwany przez USA rosyjski informatyk Stanisław Lisow został zatrzymany na lotnisku El Prat w Barcelonie.