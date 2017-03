Warszawa: Mężczyzna wtargnął na pocztę z pistoletem

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

"Wkrótce zostaną przesłuchani świadkowie tego zajścia. O ostatecznym charakterze przedstawionych zarzutów zdecyduje prokurator" - powiedziała w środę PAP Edyta Adamus z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 20. w urzędzie pocztowym przy ul. Broniewskiego na warszawskim Żoliborzu. Do placówki wszedł mężczyzna i groził znajdującym się wewnątrz pracownikom i klientom, w tym rodzinie z małym dzieckiem. Zażądał wydania pieniędzy.

"Mężczyzna, widząc że policjanci zablokowali mu możliwość wyjścia z lokalu, zaczął szukać innej drogi ucieczki. Wyszedł na klatkę schodową. Tam policjanci nawiązali z nim kontakt. Po rozmowie i przeprowadzonych negocjacjach mężczyzna został obezwładniony i przewieziony do jednostki policji. Policjanci zabezpieczyli broń hukową, którą się posługiwał" - powiedziała Adamus.

Z policyjnych ustaleń wynika, że napastnikiem był 37-letni Grzegorz B. zamieszkały poza Warszawą. Sprawa zostanie przekazana do prokuratury.