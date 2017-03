Włochy: Podpalił bezdomnego z zazdrości o żonę

Pracujący na stacji benzynowej w Palermo Giuseppe Pecoraro podpalił bezdomnego (mężczyzna zmarł w wyniku doznanych obrażeń), ponieważ był zazdrosny o swoją żonę, którą - według niego - Marcello Cimino się interesował.