Wiedeń: Ośmiu Irakijczyków skazanych za zbiorowy gwałt na Niemce

Foto: By Zairon (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Sąd w Wiedniu skazał ośmiu Irakijczyków na kary od 9 do 13 lat więzienia za zbiorowy gwałt na 28-letniej Niemce w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Jeden Irakijczyk został uniewinniony z braku dowodów winy.