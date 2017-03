Rosja: Sąd anulował wyrok dla kobiety skazanej za post w internecie

Czudnowiec, 34-letnia mieszkanka Katajska w obwodzie kurgańskim została skazana na pół roku kolonii karnej w listopadzie zeszłego roku. Później wyrok skrócono o miesiąc. Sąd uznał, że dopuściła się ona czynu zakwalifikowanego jako rozpowszechnianie pornografii z osobami niepełnoletnimi. Kobieta zamieściła na portalu społecznościowym przekazane jej przez inną osobę trzysekundowe nagranie wideo z rozebranym chłopcem, wykonane na obozie letnim dla dzieci.

Kobieta tłumaczyła w sądzie, że nagranie, na którym chłopiec jest poniżany, zamieściła po to, by zaalarmować internautów i wyjaśnić sytuację, do jakiej doszło w placówce dla dzieci. Samo nagranie stało się podstawą wyroków skazujących dla dwojga wychowawców obozu. W obronie Czudnowiec wystąpiła rzeczniczka praw dziecka Federacji Rosyjskiej Anna Kuzniecowa wskazując, że działania kobiety przyczyniły się do ukarania sprawców.

Sąd w poniedziałek umorzył postępowanie karne z powodu braku znamion przestępstwa w postępowaniu Czudnowiec - poinformował przedstawiciel rosyjskiej prokuratury generalnej Aleksandr Kuriennoj. Kobieta zostanie zwolniona z kolonii karnej i ma prawo ubiegać się o prawną rehabilitację.

Anulowanie wyroku jest następstwem wcześniejszego postanowienia Sądu Najwyższego Rosji o ponownym rozpatrzeniu tej sprawy. Jest to zarazem kolejna zmiana decyzji wymiaru sprawiedliwości po anulowaniu głośnego wyroku dla Ildara Dadina, skazanego na karę łagru za wielokrotne naruszenie przepisów o zgromadzeniach publicznych. Obecnie władze Rosji rozważają zmianę przepisów, na mocy których opozycjonista został skazany.

Moskiewscy komentatorzy oceniają jednak, że obie decyzje, w sprawie Dadina i Czudnowiec, nie są oznaką "odwilży" w rosyjskim systemie ochrony prawa. Wskazują, że w tym samym okresie, gdy władze podjęły kroki w celu złagodzenia tych wyroków, policja przeprowadziła rewizję w mieszkaniu obrończyni praw człowieka Zoi Swietowej. Działaczka współpracuje z ruchem Otwarta Rosja byłego szefa koncernu naftowego Jukos i krytyka Kremla Michaiła Chodorkowskiego.