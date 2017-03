Niemcy: Siedem ofiar "chorego psychicznie" w Dusseldorfie

Ciężkie obrażenia odniósł także napastnik. Sprawca pochodzi z b. Jugosławii; miał problemy psychiczne.

Trzy osoby zostały w wyniku ciosów zadanych siekierą ciężko ranne, cztery inne odniosły lżejsze obrażenia - poinformowała miejscowa policja.

Mężczyzna zaatakował pasażerów w wagonie szybkiej kolei miejskiej (S-Bahn) jadącej do Duesseldorfu z sąsiedniego Kaarst. Po dotarciu do dworca głównego, napastnik wysiadł z pociągu i atakował osoby przebywające na peronach oraz w hali dworcowej. Uciekając z dworca, skoczył z dużej wysokości z mostu, odnosząc poważne obrażenia. Został przewieziony do szpitala.

Policja podała, że sprawca pochodzi z byłej Jugosławii (nieoficjalnie źródła mówią, że chodzi o Kosowo) i miał problemy psychiczne.

Po dokładnym przeszukaniu dworca w poszukiwaniu ewentualnego wspólnika ruch pociągów został przywrócony