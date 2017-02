Buddyjski mnich schwytany z milionami dawek metamfetaminy

Policja najpierw odkryła 400 tys. pigułek w samochodzie, którym poruszał się przy granicy z Bangladeszem. Funkcjonariusze postanowili przeszukać także klasztor, w którym znaleziono kolejne 4,2 mln pigułek.

Mjanma (dawniej Birma) to jeden z największych na świecie producentów narkotyków, przede wszystkim metamfetaminy, opium i marihuany.

Metamfetamina to w Azji niezwykle popularny środek. W ubiegłym roku policja skonfiskowała rekordowe 98 milionów pigułek, podczas gdy w 2015 roku było to 50 milionów. Także liczba oskarżonych zwiększyła się skokowo (o 50 proc.) do 13,5 tys. osób.