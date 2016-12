Turcja: Rozpoczął się pierwszy proces dotyczący lipcowej próby puczu

Foto: AFP

W Stambule rozpoczął się we wtorek proces 29 byłych funkcjonariuszy tureckiej policji oskarżonych o pomoc w przeprowadzaniu udaremnionej przez władze próby puczu, w której zginęło ok. 270 osób. To pierwszy proces dotyczący nieudanego zamachu stanu z lipca.