Rosja: Dyrektor ośrodka kultury francuskiej skazany na 15 lat łagru

Rosja: 4,5 roku łagru dla 21-latki za próbę wstąpienia do Daesh

Pochodzący z Nantes 38-letni Yoann Barbereau otrzymał również 6-letni zakaz nauczania. Wyrok wydano w trybie zaocznym - poinformowała rzecznika sądu Elena Dunajewa, cytowana przez Interfax. AFP nie udało się skontaktować z sądem.

Barbereau oskarżony został o czyny o charakterze seksualnym, jakich miał się dopuścić wobec córeczki, produkcję i rozpowszechnianie zdjęcia i nagrania wideo z pornografią dziecięcą oraz trzech zdjęć pornograficznych.

Zatrzymany w lutym 2015 roku, a następnie umieszczony w areszcie domowym, Barbereau we wrześniu uciekł - rosyjskie władze rozesłały za nim listy gończe.

Rodzina i jego obrońcy twierdzą, że oskarżenia rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości zostały sfabrykowane. Adwokaci mają złożyć apelację.

Jak napisał na początku grudnia "New York Times", prawnicy Barbereau, wskazując na dowody, że jego komputer został zmodyfikowany już po jego aresztowaniu, uważają, że mający skompromitować go materiał został umieszczony tam przez miejscowych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, aby w ten sposób ukarać Barbereau za pozamałżeński romans z kobietą związaną z lokalnym ważnym urzędnikiem.

Na początku lipca 10 francuskich parlamentarzystów zwróciło się do prezydenta Francji Francois Hollande'a i szefa francuskiej dyplomacji Jean-Marca Ayrault, aby zrobili wszystko, co możliwe, by uzyskać jego zwolnienie.