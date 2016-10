Chęciny: Nożownik w gabinecie burmistrza

Foto: By Polimerek (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

44-latka z nożem, który 11 października wtargnął do gabinetu burmistrza Chęcin, obezwładniła policja. Włodarzowi gminy i pracownikom urzędu nic się nie stało.