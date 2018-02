John Baird: Kontrakt na patrioty finiszuje

Raytheon i partnerzy z USA wyposażš Polskę w rakietowy system identyczny z tym, jaki firma dostarcza obecnie US Army – zapewnia szef amerykańskich negocjatorów kontraktu John Baird.

Rz: Podobno negocjacje w sprawie największego kontraktu zbrojeniowego w historii polskiej armii nabrały przyspieszenia, a podpisanie umowy na dostawę antyrakietowych zestawów Patriot to kwestia najbliższych tygodni. Czy to rezultat zmiany podejœcia do sprawy nowego szefa polskiego MON?

Poniżej dalsza częœć artykułu

John Baird: Procedury przewidziane przez amerykański system eksportu broni w ramach Foreign Military Sales sš niezmienne od lat. Żadnego etapu nie da się pominšć. Ale rzeczywiœcie negocjujemy teraz energiczniej. Po ubiegłorocznej pozytywnej rekomendacji Kongresu dotyczšcej sprzedaży Polsce patriotów – w grudniu 2017 r. – dokonaliœmy ze specjalistami MON drobiazgowego przeglšdu wstępnej oferty USA, a w styczniu tego roku odbyła się kolejna szczegółowa analiza, specjaliœci z MON stawiali pytania i otrzymywali odpowiedzi i na tej podstawie obie strony mogły dokonywać korekt. Obe...