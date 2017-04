Przegląd prasy: Alimenciarzy nagradzajmy, karzmy uchodźców, czyli kilka słów o rządowych zamiarach

Rząd zapowiedział rozprawienie się z dłużnikami alimentacyjnymi. Ale jak na razie słabo mu to idzie – informuje „Rzeczpospolita”. Wprawdzie szansą na poprawę ściągalności alimentów są uchwalone właśnie przez Sejm zmiany w przepisach, które mogą zacząć obowiązywać już od maja. Dzięki nim dłużników alimentacyjnych będzie można objąć dozorem elektronicznym. Pomysły na poprawę ściągalności alimentów ma też ministerstwo rodziny i pracy. Chce móc egzekwować zaległe alimenty z 500+ wypłacanych na dzieci z nowych związków. W sumie racja! Jeśli ojciec nie płaci na dzieci z poprzedniego związku zabierzmy pieniądze dzieciom z nowego związku. Niech będzie źle wszystkim. Zastanawiam się czy ktoś kiedyś pójdzie wreszcie po rozum do głowy. Dzieci nie powinny odpowiadać za ojca, niezależnie czy chodzi o te z poprzednich czy obecnych związków. Nie wybierają rodziców. A karanie dzieci za błędy rodziców uważam za nieludzkie. Są prostsze sposoby egzekwowania alimentów. Urzędy skarbowe od lat potrafią poradzić sobie ze ściąganiem zaległych podatków czy mandatów. Może zajmą się też alimentami. Bo rzeczywiście czas żeby ktoś zrobił z tym wreszcie porządek.

Ściąganie alimentów to niejedyny „dobry” pomysł rządu. „Gazeta wyborcza” w tekście „Uchodźcy za kraty” informuje o pomyśle Mariusza Błaszczaka, który chce umieszczać uchodźców w obozach kontenerowych za drutem kolczastym. Pomysł tłumaczy „masowym napływem” imigrantów do Polski choć statystyki tego nie potwierdzają. Ministerstwo, chyba z przyzwoitości, nie wpadło na pomysł by uchodźców pozamykać w obozach koncentracyjnych. Były takie na terenie Polski. I choć były niemieckie nadal słyszymy w zagranicznych mediach o polskich obozach. Gdyby rząd pozamykał w nich uchodźców przynajmniej słyszelibyśmy prawdę.

Z pomysłów, które wzbudzają emocje ale przynajmniej trzymają się ziemi warto wspomnieć o wzroście opłat za przeglądy aut – informuje o tym „Dziennik Gazeta Prawna”. Już od maja zamiast 98 zł zapłacimy 126 zł a potem co roku drożej. Rząd PiS obiecuje też – jak informuje dziennik – że poprze projekt Kukiz’15 dotyczący odzyskiwania długów od firm. Dlaczego to zrobi? Ma to być dowód na to, że dobre rozwiązania, nawet opozycji, Sejm przyjmie i uchwali.