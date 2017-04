Przegląd prasy: Gospodarczo nie jest źle

Dziennik "Rzeczpospolita" w artykule zatytułowanym "Uber nie taki straszny" przynosi ważne informacje dla potencjalnych klientów taksówek. Otóż kierowcy taksówek szykują blokady autostrad, by zmusić rząd do działań przeciw Uberowi. Ale dane pokazują, że raczej nie mają powodów do protestu. Do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej taksówkarzy ma dojść na przełomie maja i czerwca - informuje "Rz".

Gazeta ma też dobre informacje dla pewnej grupy podatników. Chodzi o to, że (artykuł "Pracownik-twórca z mniejszym podatkiem") coraz więcej firm stosuje 50-procentowe koszty podatkowe dla inżynierów, informatyków, działów PR i marketingu. Czy twórcą może być księgowy, który opracował plan finansowy, albo członek zarządu, który jest autorem strategii rozwoju? Przedsiębiorcy coraz częściej występują o interpretacje, czy mogą do wynagrodzenia swoich pracowników zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów. Skarbówka się zgadza, o ile zostaną spełnione warunki zawarte w ustawie o PIT oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na stronach prawnych "Rzeczpospolitej" znalazła się też analiza poświęcona 20. rocznicy uchwalenia konstytucji. W analizie zatytułowanej "20 lat realnej i żywej konstytucji Rzeczpospolitej" gazeta pisze, że uchwalona 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe i przyjęta w referendum, a obowiązująca od października owego roku, Konstytucja RP na początku budziła duże spory, ale wciąż obowiązuje niemal bez zmian.

Dobre wieści dla Czytelników ma też "Dziennik Gazeta Prawna". W publikacji zatytułowanej "Dobra zmiana w gospodarce" możemy przeczytać, że wychodzenie z koniunktury będzie szybsze niż spodziewali się ekonomiści. Cały 2017 r może zamknąć wzrostem PKB o 3,5 proc. Specjaliści dawno nie byli tak zgodni: Polskę czeka dobry czas. I kolejna z serii dobrych informacji. Prokuratorzy z Ostrołęki in sędziowie z Białegostoku przełamali niemoc wymiaru sprawiedliwości wobec oszustów podszywających się pod CEIDC i wyłudzających pieniądze od przedsiębiorców.



Mniej optymistyczne informacje serwuje "Gazeta Wyborcza". W publikacji "Gliński kroczy ścieżką Orbana" pisze, że PiS chce przejąć kontrolę nad milionami tzw. funduszy norweskich. Dziś te pieniądze pozwalają działać organizacjom stojącym na straży praw i wolności obywatelskich. Jeśli plan rządu się powiedzie, czeka je finansowa śmierć.