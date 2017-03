Przegląd prasy: Nareszcie wiadomo, co zamierza PiS

„Mimo że o Polexicie nikt oficjalnie nie mówi, narzucana narracja – również w TVP – buduje nastroje eurosceptyczne, które miałyby nas przygotować na to w przyszłości” – przekonuje w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Michał Szczerba, poseł PO, tłumacząc, dlaczego 25 marca przejdzie, m.in. ulicami Warszawy, March for Europe.

Czy protesty zabolą rząd PiS? Zmniejszą poparcie dla tej partii? Na razie drogo płaci ona za nieudaną unijną szarżę, o czym pisze „Rzeczpospolita”. „Rządząca partia ma już tylko dwupunktową przewagę nad PO i ograniczone możliwości zyskiwania poparcia” – czytamy na pierwszej stronie. Według sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, na PiS zagłosowałoby dziś 29 proc. wyborców, a na PO 27 proc.

Wreszcie zacząć się od Orbana uczyć – to z kolei wniosek, jaki z unijnej porażki rządu wyciąga tygodnik „Do Rzeczy”. „Powinniśmy być mu [premierowi Węgier] wdzięczni za udzieloną lekcję >>polityki realnej<<” – pisze Rafał Ziemkiewicz.

Wiele miejsca Europie – ale tej przyszłej – poświęca „Dziennik Gazeta Prawna”. Przekonuje czytelnika, że nowe instytucje i nowe polityki UE to tylko kwestia czasu. I że w tej nowej Europie nie ma miejsca na koncepcję Międzymorza. Wszystko rzecz jasna przed szczytem Unii w Rzymie 25 marca.

A jeśli komuś jeszcze nie dość spraw europejskich, może sięgnąć do „Newsweeka”: „Polscy politycy zatrudniali za unijne pieniądze ludzi na lewych etatach. Europarlament żąda wyjaśnień. Na celowniku unijnych służb są członek rządu Beaty Szydło, makijażystki prezesa PiS, pielęgniarka jego nieżyjącej mamy, Bartłomiej Misiewicz i była minister nauki w rządzie PO”.

„Gazeta Wyborcza” nie tylko zachęca do demonstracji antypisowskich, a proeuropejskich, ale też po staremu straszy planami PiS.„Wszystkie media w rękach Kaczyńskiego” – takim tytułem alarmuje na pierwszej stronie. Tekst jest o tym, że PiS chce repolonizacji mediów, a polityków tej partii uwiera, że wiele zwłaszcza lokalnych gazet jest w rękach koncernów niemieckich. Jest też mowa o liście Marka Dekana, prezesa Ringier Axel Springer do pracowników koncernu, w którym menedżer pisze m.in., iż „razem z Tuskiem wygrali Polacy”. Tytułowe „wszystkie media” w „Wyborczej” to jednak gruba przesada – a gdzie duże, niezależne od rządu stacje telewizyjne, ogólnopolskie gazety, właściciele mediów internetowych? Czy one też trafią w ręce diabolicznego Jarosława Kaczyńskiego?

Zwolennicy Prezesa chętniej pewnie sięgną po „W Sieci”. Tam list Dekana uznano za „dowód na polityczne manipulacje przekazem potężnych mediów”. „Instrukcje do ataku na polski rząd przychodzą z zagranicy” – dowiadujemy się z okładki tygodnika.

Wspomnijmy jeszcze o państwie, które działać próbuje i o tym, które nadal nie działa.

O tym pierwszym czytamy w „DGP”: polski rząd wynajął byłego głównego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego Luisa Moreno-Ocamp, aby pomógł sprowadzić szczątki tupolewa. – Uważam, że przed przystąpieniem do rozmów z Rosją w sprawie wraku trzeba ustalić wspólną wersję wydarzeń w kokpicie – mówi prawnik w rozmowie z gazetą. – Nie obiecałem sukcesu, tylko, że spróbuję pomóc - dodaje. Trudno ocenić, czy zapowiada to jakikolwiek przełom.

Państwo, które nie działa opisuje „Rzeczpospolita”. Przepisy mające bronić obywateli przed skutkami urzędniczych błędów pozostają na papierze. Przez sześć lat, od kiedy je wprowadzono, w tym przez półtora roku rządów PiS, żaden urzędnik nie został prawomocnie skazany za nadużycie prawa.

Aż chciałoby się rzec: jak taka bezradna władza miałaby nas wyprowadzić z Unii Europejskiej?