Przegląd prasy: Londyński dramat, głupie i mądre media

Pięć ofiar śmiertelnych, w tym terrorysta oraz ok. 40. rannych – taki jest bilans środowego ataku terrorystycznego w Londynie. Zamachowcem okazał się Abu Izzadeen, który wcześniej nazywał się Trevor Brooks. Usiłował dostać się do gmachu brytyjskiego parlamentu uzbrojony w nóż. Wcześniej staranował na moście Westminsterskim grupę osób. Auto rozbiło się następnie na parkanie gmachu parlamentu. Terrorysta zdołał ugodzić policjanta, zanim został zastrzelony.

A co poza relacjami z dramatycznych wydarzeń londyńskich? "Rzeczpospolita" dotarła do raportu polskiego rządu dla ONZ, co pokazuje na pierwszej stronie w tekście Wiktora Ferfeckiego "PiS czaruje ONZ prawami człowieka". Rząd w specjalnym raporcie chwali się wolnością słowa i wsparciem dla mniejszości. Opozycja protestuje. "Polska troszczy się o pluralizm mediów, dotuje mniejszości narodowe i dba o dostęp do aborcji – to tylko kilka tez raportu". – Dziwię się naiwności PiS, które sądzi, że jeśli coś napisze, to wszyscy mu uwierzą – mówi poseł PO Marcin Kierwiński. Jego zdaniem liczący 23 strony raport przygotowany na potrzeby przeglądu pełen jest nieprawd i niedomówień.

Kropkę nad "i" stawia w komentarzu Tomasz Pietryga; "Nie warto na potrzeby chwili udawać, że wspiera się idee, w które się nie wierzy czy które wręcz się potępia. Autorzy tego raportu są tak samo mało wiarygodni jak obrońcy „nadmuchanych” praw człowieka."

O tym, że milionom Polaków grożą obniżone świadczenia emerytalne na pierwszej stronie pisze "Gazeta Wyborcza". "Wielu spośród tych, którzy po obniżeniu wieku emerytalnego będą mogli jesienią odejść na emeryturę, brakuje składek na kontach. A to oznacza, że ich emerytury mogą być niższe nawet o 1 tys. zł." Według "GW" wiele osób może przeżyć dramat, bo 93 tys. osób uprawnionych do emerytury od października (w tym 50 tys. kobiet) nie ma na kontach ZUS wszystkich składek emerytalnych. Dochodzi do tego problem z obliczeniem kapitału początkowego, co może dotyczyć 2 milionów osób.

O czarnej liście podatników w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Jego zdaniem Ministerstwo Finansów utworzy wykaz firm wykreślonych z rejestru VAT oraz takich, którym odmówiono wpisu. W praktyce wykaz będzie czymś na wzór czeskiej czarnej listy nierzetelnych podatników i wypełni lukę w polskim prawie. Ponadto w "DGP" blok tematów unijnych przed rzymskim szczytem, a wśród nich "Wszystkie bolączki zjednoczonej Europy" i sondaż o polskiej wiedzy na temat UE.

"Rzeczpospolita" twierdzi, że "Zbrojenia wpadają w poślizg". Ślimaczą się najważniejsze inwestycje wojskowe, a najpilniejsze zakupy przenoszone są na nieokreśloną przyszłość. Dzieje się tak, mimo że w kasie państwa nie brakuje pieniędzy na modernizację armii. Już od 2016 r. środków na nową broń jest zresztą więcej, bo zaczęła działać ustawa podnosząca wydatki na obronność do 2 proc. PKB. Nie tylko największy program obronny – budowa tarczy przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu „Wisła” za 30–50 mld zł – utknął w negocjacjach z Amerykanami.

W gazetach reakcje na przygotowywane przez resort kultury propozycje zmian w prawie, które miałyby zapobiegać koncentracji na rynku mediów. "PiS chce rozbić medialne oligopole, ale nie wie jak" ("DGP" ),"Suweren poczeka na repolonizację mediów" ("GW"). Najwięcej miejsca tej sprawie poświęca "Rzeczpospolita". Bogusław Chrabota w komentarzu redakcyjnym krytycznie odnosząc się do pomysłu rządu Beaty Szydło repolonizacji mediów, zwraca uwagę na obszar, którym powinna zainteresować się politycy: "Jest jednak dziedzina, w której kwestia koncentracji, monopolu i dominacji podmiotów zagranicznych stanowi realny problem. To internet i rządzące nim przeglądarki oraz portale społecznościowe. Dziś to Google, Facebook, Twitter i im podobne realnie rządzą debatą publiczną i zawiadują ludzkimi myślami. O ileż groźniejsze od Standard Oil i AT&T wyprą niedługo z rynku nie tylko anachroniczną prasę, ale i tradycyjne media audiowizualne. A może by ustawodawca w trosce o dobro debaty publicznej zajął się właśnie nimi?"

W nurt debaty o mediach wpisuje się również tekst politologa Eryka Mistewicza, który w "Rzeczpospolitej" zestawia rynek mediów w Polsce i Francji. "Porównując relacje państwo–media w Polsce i we Francji, widzę u nas upadające, karlejące media, pogrążające się w błahostkach, propagandzie. W miejscu opuszczonym przez państwo obserwuję coraz większą ingerencję podmiotów zagranicznych. Co szczególnie groźne, są to podmioty niestroniące od posługiwania się świadomą dezinformacją i obniżaniem poczucia wartości Polaków jako narodu. Nie widzę odpowiedzialności państwa za wspólnotę i za budujące ją mądre, wysokojakościowe media. Nie widzę mądrego państwa."

A propos mądrych i głupich mediów. "Fakt" na pierwszej stronie: "Kaczyński w Londynie, a tam zamach!". Niby fakt, ale skojarzenia jakieś dziwne.