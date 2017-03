Przegląd prasy: Czytanka dla minister edukacji

„Rzeczpospolita”na pierwszej stronie przynosi dziś lekturę obowiązkową dla pogromczyni gimnazjów minister edukacji Anny Zalewskiej. Otóż z przeprowadzonej w podstawówkach kontroli NIK wynika, że w ślad za pogromem gimnazjów może nastąpić pogrom uczniów podstawówek, bo - jak naocznie przekonali się inspektorzy Izby - już dziś są one przepełnione i w żadnej z kontrolowanych szkół nie stworzono technicznych warunków do nauki. Tymczasem już od września będą one musiały pomieścić jeden rocznik więcej, a rok później - dwa. W efekcie w przepełnionych podstawówkach uczniowie będą musieli uczyć się na dwie zmiany, nierzadko kończąc zajęcia o godzinie 21 – ostrzegają przedstawiciele Związku Miast Polskich. Pani Minister, proszę to przeczytać i wziąć sobie do serca.

„Gazeta Wyborcza” czyni swój główny materiał z kolejnej odsłony wojny polsko-polskiej o panowanie nad najważniejszymi sądami w państwie. Tym razem chodzi o wniosek 50 posłów PiS do Trybunału Konstytucyjnego (TK) o zbadanie legalności wyboru pierwszej sędzi Sądu Najwyższego (SN) Małgorzaty Gersdorf. Zdaniem prof. Zolla to próba zablokowania SN, który ma rozstrzygać o legalności wyboru Julii Przyłębskiej na prezesa TK.

Polskie górnictwo, które ledwo uszło kostusze pod noża i zanotowało właśnie pierwsze nieśmiałe zyski, już bierze się do ich przejadania. Na pierwszej stronie sekcji gospodarczej ”Rzeczpospolita” informuje, że Polska Grupa Górnicza ma zamiar wypłacić po 1200 zł premii na pracownika. – To haracz za zgodę na połączenie z KHW – cytuje gazeta opinie specjalistów z branży. Górnicy żądają ponadto przywrócenia 14. pensji (tak, tak, to nie pomyłka – czternastej), zawieszonej, gdy na zgliszczach splajtowanej Kompanii Węglowej powstawała PGG. W PGG przeciętna wypłata to 6,2 tys. zł, znacznie powyżej średniej w całym sektorze przedsiębiorstw.

O nowej odmianie oszustwa „na wnuczka” pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. Oszustwa z wykorzystaniem Facebooka. Tym razem ofiarami wyłudzeń padają głównie osoby młode, dla których komunikator z FB to często główny sposób kontaktu z innymi. Piszą znajomi z prośbą o szybką pożyczkę/przelew. Gdy okazuje się, że ktoś przejął konto takiego znajomego na FB i pieniądze trafiły do oszusta, jest za późno. Dlatego, pilnujcie swoich haseł do FB, drodzy Czytelnicy.

Interesująco wyglądają relacje prasy ze szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej, jaki zorganizowała premier Szydło. Spotkanie, które miało być manifestacją jedności i współ działania państw w regionie, pokazało, że Grupa Wyszehradzka jest w zasadzie fikcją. Tworzące je kraje nie są w stanie zgodzić się w żadnej istotnej dziś sprawie – od rewizji traktatów europejskich, do której prze prezes Kaczyński (Czesi i Słowacy mówią: nie) po kandydaturę na przewodniczącego Rady Europy. Polski rząd rękami i nogami broni się przed przedłużeniem kadencji Donalda Tuska, którego Czesi i Słowacy uważają za najlepszego kandydata krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Na koniec optymistyczna wiadomość: 131 metrów – tyle skoczył Piotr Żyła na narciarskich mistrzostwach świata w Lahti. Piątkowe gazety zgodnie podkreślają, że cała reprezentacyjna polska czwórka znalazła się w pierwszej dziesiątce, co dobrze wróży przed drużynowym konkursem w sobotę. Trzymam kciuki. Wskoczcie na pudło, Panowie.