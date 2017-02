Przegląd prasy Jeremiego Jędrzejkowskiego: Wina Tuska i PO, tym razem ws. VAT

„Rzeczpospolita” jako najważniejszy temat numeru wybrała reprywatyzację. To, co oddano wbrew prawu, wróci do miasta, a lokatorzy dostaną odszkodowanie, akcentuje dziennik. To skutek piątkowych decyzji Sejmu, który uchwalił jej powstanie.

„Rzeczpospolita” ma rozmowę z Jackiem Sasinem. Jak łatwo się domyślić, dotyczy m.in. pomysłu stworzenia nowej, dumnej, wielkiej Warszawy.

„Rzeczpospolita” prognozuje, że nie będzie przewalutowania hipotek w walutach obcych, m.in. frankach. PiS zdecydowanie złagodziło stanowisko w sprawie kredytów walutowych, ale banki jeszcze nie mogą odetchnąć, podkreśla gazeta.

„Wieża pani Basi” to tytuł z pierwszej strony „Gazety Wyborczej”. Chodzi o mający kosztować ponad pół miliarda złotych wieżowiec spółki Srebrna, którą - jak podaje gazeta - rządzą zaufani ludzie Jarosława Kaczyńskiego. Dziennik opisuje dzieje atrakcyjnej działki, która trafiła do nich, najkrócej mówiąc, w spadku po RSW Prasa - Książka - Ruch. Ale roszczenia do części działki pod budowę zgłaszają spadkobiercy przedwojennych właścicieli.

W „GW” jest także informacja, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości chce mieć własną telewizję internetową. Do wpłat zachęca cytatem z Seneki Starszego: "Dwie rzeczy dają duszy największą siłę: wierność prawdzie i wiara w siebie". Stowarzyszenie ogłosiło, że na start potrzebuje 156 tys. zł.

Główny tekst „Dziennika Gazety Prawnej” dotyczy tego, że Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi śledztwo, które ma ustalić, czy urzędnicy rządu PO-PSL zaniedbali walkę z wyłudzeniami VAT w elektronice. Sprawa ruszyła już w październiku ubiegłego roku.

„DGP” przypomina, że zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego, choć zeszło z pierwszych stron gazet, to wcale się nie zakończyło. Tym razem chodzi o to, czy Julia Przyłębska jest należycie umocowana do występowania w roli prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Z tym pytaniem zmierzy się Sąd Najwyższy. A zadał je warszawski sąd apelacyjny.

„Parkiet” twierdzi, że za rok fundusze inwestycyjne będą nie do poznania. Chodzi o skutki unijnej dyrektywy MiFID II. Gazeta nawet najbardziej opornym tłumaczy, dlaczego te przepisy budzą skrajne emocje wśród zarządzających funduszami.

„Parkiet” analizuje także ostatnią bardzo dobrą passę polskiej giełdy. Podpowiada także, czy warto zainteresować się obligacjami.

„Puls Biznesu” punktuje, że UOKiK znów przesadził z karami dla firm. Z 54 mln zł do zaledwie 4,2 mln zł sąd obniżył łączną karę, jaką urząd nałożył za zmowę cenową na Akzo Nobel, Praktikera i Obi. A Leroy Merlin został uniewinniony.

„PB” wskazuje też na niezdrową - z punktu widzenia rynku - sytuację, w której pod państwowym parasolem trzy główne firmy węglowe tak zorganizowały produkcję, by nie wchodzić sobie w drogę. Konkurencji nie ma, niskich cen też już nie będzie, podkreśla gazeta.