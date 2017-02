Konstytucja dla biznesu i kary dla prezesów

Przedsiębiorcy mają mieć swoje prawa; prezesi ponosić surowe kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych a w sądach wrócić ma monopol Poczty Polskiej. Gdzie możemy znaleźć te informacje? Otóż:

Rzeczpospolita na pierwszej stronie informuje o powstającej właśnie Konstytucji dla biznesu. We właśnie tak zatytułowanej publikacji dziennik pisze, że rząd oficjalnie ogłosił projekty przepisów, które mają zagwarantować przedsiębiorcom ich prawa. Chodzi o cztery ustawy, które mają m.in. wprowadzić katalog fundamentalnych zasad i praw dla przedsiębiorców oraz naprawić trudne dzisiaj relacje na linii biznes–urzędy publiczne. To np. zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, przyjaznej interpretacji przepisów, proporcjonalności czy słynne „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. Na froncie dziennika znajdziemy też zdjęcie "Zabójstwo w kadrze", które wygrało tegoroczny konkurs World Press Photo 2017. Uznało za nie portret zabójcy rosyjskiego ambasadora, który 19 grudnia zastrzelił Andrieja Karłowa na wernisażu. Rzeczpospolita pisze też o szykujących się wkrótce zmianach w Biurze Obsługi Rządu inflacji jaka dotknęła ceny w styczniu br. I choć nie jest to dobra wiadomość to z publikacji wynika, że tak szybko ceny w Polsce nie rosły od czterech lat.

Gazeta Prawna za najważniejszą uznała informację o zmianach jakie szykują się w spółkach. W publikacji zatytułowanej "Prezesom po kieszeni" dziennik pisze o tym, że jest jedna sprawa w której minister sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro zgadza się z sądami. Najwyższy czas karać zarządzających spółkami , którzy lekceważą obowiązki sprawozdawcze. Kary mają gazeta pisze, że to co zaproponował rząd jest niespójne z dokumentami jakie obowiązują dziś uczniów. być surowe W dzienniku znaleźć też można informację o kłopotach jakie niesie reforma edukacji. W publikacji zatytułowanej "Reforma sprzeczna wewnętrznie" gazeta pisze, że to co proponuje rząd jest sprzeczne z dokumentami jakie dziś obowiązują uczniów.

W Gazecie Wyborczej z kolei w publikacji zatytułowanej Poczta drożeje ale ma już nie znikać" możemy przeczytać o trwającej zrzutce na Pocztę Polską. Ceny usług już poszły w górę a rząd chce jej dać monopol na przesyłki sądowe i urzędowe. Stawką jest prawie 80 tys miejsc pracy i podniesienie niskich pensji oraz istnienie urzędów w małych miastach i na wsiach. Do tej pory Poczta oszczędzała w najprostszy sposób. Najbardziej nierentowne placówki zamykano. Teraz ma być inaczej. Na monopolu obejmującym sądy operator ma zarabiać ponad 300 mln zł rocznie.