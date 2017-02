Przegląd prasy: Polacy na podsłuchu a rząd wszystko robi po cichu

Rosnąca inflacja oraz podatek Belki zjadają niskie oprocentowanie depozytów – czytamy w materiale poświęconym temu, jak najlepiej dziś oszczędzać pieniądze.

Pobiliśmy rekord w sprzedaży paliw – mówi "Rzeczpospolitej" Wojciech Jasiński, prezes Orlenu.

PSL też buduje kluby – pisze Wiktor Ferfecki w tekście o ludowcach, którzy w obawie o wynik w wyborach samorządowych ruszają w Polskę.

Prezes Jacek Kurski zrobił dla TVP więcej niż jego poprzednicy razem wzięci – mówi Jackowi Nizinkiewiczowi posłanek Anna Sobecka.

A co w "Wyborczej"? Emerytury ciach po cichu – pisze na pierwszej stronie "GW" w tekście o ograniczeniu emerytur osób, które służyły m.in. w SB. Ustawę rządową zaostrzył sejm. Jeszcze w grudniu. Skąd więc wniosek GW, że ktoś je obciął po cichu?

Więcej dzieci z 500 plus czy z in vitro – ten tekst, a właściwie wywiad z "Gazety Wyborczej", przejdzie do historii. Ekonomista przekonuje w nim bowiem, że biorąc pod uwagę koszty, z programu 500+ urodzi się znacznie mniej dzieci niż z programu in vitro. Właściwie przy takim postawieniu sprawy, nic więcej dodawać nie trzeba.

Polska wraca do spraw trudnych – pisze dalej "Gazeta Wyborcza" o tym, że MSZ chce reaktywować polsko-rosyjską grupę ekspertów, którzy rozmawiać mają o sprawach, które we wzajemnych relacjach budzą największe wątpliwości.

Czystka w finansach – czytamy w "GW". Jak wynika z informacji "Wyborczej", w środę rano dowłano najważniejsze osoby w Ministerstwie Finansów odpowiedzialne za podatki.

"Budowa prowadzącej na Węgry odnogi gazociągu Nord Stream będzie jednym z głównych tematów dzisiejszych rozmów Władimira Putina z Viktorem Orbanem – pisze Andrzej Kublik. Faktem jest, że zacieśniający się sojusz Węgier z Rosją to nie lada wyzwanie dla polskiej dyplomacji.

"Dziennik Gazeta Prawna" informuje z kolei o tym, że "Rząd rozciąga macki inwigilacji". – Pod pretekstem walki z fałszywymi fakturami służby dostaną jeszcze większe uprawnienia do szpiegowania obywateli – czytamy.

Na drugiej stronie DGP pisze o bezprecedensowym zbliżeniu polsko-białoruskim.

Dalej ciekawy felieton Zbigniewa Parafianowicza o tym, jak – przy udziale wypierającego się wszystkiego byłego prezydenta – rozmontowywany jest mit Lecha Wałęsy.