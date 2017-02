Przegląd prasy: Cud, czyli Kaczyński popiera Markel

Przywódca rządzącej Polską partii, która przeciwstawia się głębszej integracji europejskiej, zaskakuje niemieckiego czytelnika oświadczeniem, że chętnie widziałby Europę w roli... atomowego mocarstwa. Wyborców PiS zaś, straszonych od lat wizją niemieckiego dyktatu kanclerz Merkel, zaskakuje mówiąc, że z punktu widzenia polskich interesów jest ona najlepszym kandydatem na szefa rządu Niemiec po zbliżających się wyborach u naszego zachodniego sąsiada. To „małżeństwo z rozsądku” jest skutkiem utraty brytyjskiego sojusznika (Brexit) i węgierskiego (zbliżenie z Moskwą) oraz nieobliczalności USA pod rządami Trumpa.

„Rzeczpospolita” na pierwszej stronie w tekście „Koniec kont za zero złotych” podsumowuje falę podwyżek opłat i prowizji bankowych, która ostatnio dotyka niemal każdego z nas. Banki, którym rząd głęboko sięgnął do kieszeni za pomocą podatku bankowego, odbijają go sobie sięgając do kieszeni podatników. Co zaskakuje, to fakt, że kwoty uzyskane z podwyżek – „Rzeczpospolita” szacuje je łącznie na kilkaset milionów rocznie – i tak nie wypełnią 3,5 miliardowej luki spowodowanej podatkowym drenażem.

„Biologia bez antykoncepcji, matematyka bez funkcji, a chemia bez izotopów” – tak „Gazeta Wyborcza” podsumowuje nowe pełne dziur i błędów podstawy programowe, jakie mają obowiązywać w szkołach podstawowych i średnich już od września po planowanej przez rząd rewolucji oświatowej i likwidacji gimnazjów.

„Dziennik Gazeta Prawda” pisze o innym cudzie: w wielu gminach w Polsce zasiłki z programu 500+ wypłacane są aż na 80 proc. dzieci, w tym na większość jedynaków i pierwszych dzieci w rodzinie. To tak zaskakująca informacja, że resort rodziny i pracy postanowił przyjrzeć się sytuacji w tych samorządach.

„Nie pij, bo przytyjesz” – pisze dziś DGP, informując o najnowszym pomyśle PiS na nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Wedle niej każda butelka wódki, wina czy piwa będzie musiała mieć na etykiecie informację o tym, ile kalorii zawiera trunek.

I na koniec perełka: wywiad ze Dariuszem Mioduskim, współwłaścicielem Legii, o sporze udziałowców niszczącym ten najlepszy (jeszcze) polski klub piłkarski. Do przeczytania w „Rzeczpospolitej”.