Przegląd prasy: Kary dla posłów i adwokatów, nagrody dla innowatorów

„Rzeczpospolita” nie czekając na koniec zarządzonego przez premier Beatę Szydło przeglądu ministerstw przygotowała własną ocenę szefów resortów w rządzie PiS. W jej ocenie ambitne plany i zapowiedzi PiS mają w rządzie mało wykonawców dobrych, sporo słabych, a najwięcej - przeciętnych.

„Rzeczpospolita” opisuje kolejny ambitny plan rządu. Tym razem chodzi o innowacje w budowie pojazdów elektrycznych. Największe na świecie koncerny motoryzacyjne przeznaczają na takie programy miliardy euro czy dolarów. Rząd PiS zrobi to za 100 mln zł. W dodatku nie chodzi o jeden pomysł, a o „prototypy”.

„Rzeczpospolita” podaje, że Zbigniew Ziobro proponuje kary finansowe za celowe przeciąganie procesów: składanie kolejnych wniosków dowodowych, próśb o wyłączenie sędziego czy o lewe zwolnienia lekarskie przedstawiane przez obrońców. Jest więc szansa, że sprawy w sądach przyspieszą. Ale część adwokatów mówi wprost: to absurd. Bo przecież adwokatowi za to się płaci, by bronił swego klienta wszelkimi dostępnymi sposobami.

„Gazeta Wyborcza” wraca do tematu likwidacji gimnazjów. I podaje, że w efekcie by poradzić sobie z reformą samorządy zamykają też niektóre licea, technika, zawodówki i wiejskie podstawówki. Konflikty będą w całej Polsce, ostrzega gazeta. W sumie siatkę szkół będzie zmieniać każda z ponad 2,4 tys. gmin.

„GW” opisuje też zmiany w regulaminie Sejmu, jakie ma wprowadzić marszałek chcąc poskromić opozycję. To m.in. kary za wystąpienia nie na temat czy ograniczenie prawa do składania wniosków formalnych. W środę Sejm wznawia obrady, a studenci będą protestować pod hasłami żądania państwa prawa. 3

„Puls Biznesu” wskazuje dziś, że banki, firmy wydające karty płatnicze oraz agenci chcą wydać 100 mln zł rocznie na nowe terminale i na dwa lata zrezygnować z opłat interchange. A wszystko po to, by odzwyczajać Polaków od płacenia gotówką. Gazeta wskazuje też, że Ustawa o REIT-ach zostanie przeorana. Pisze, że projekt ustawy o polskich wehikułach nieruchomościowych dla Kowalskiego niby jest taki sam, ale w praktyce - całkiem nowy.

„Dziennik Gazeta Prawna” pokazuje skalę prób oszustw na VAT. W ubiegłym roku kontrola skarbowa wykryła prawie pół miliona "lewych" dokumentów i rzekome transakcje na ponad 100 mld zł. Wysokość podatku, który mógł zasilić budżet, gazeta wylicza na ponad 19 mld zł.

„DGP” pisze też, że rząd niemal z dnia na dzień ograniczył adopcje zagraniczne oraz wyłączył w trybie natychmiastowym jeden z ośrodków zajmujących się współpracą międzynarodową. Decyzja o szybkich zmianach zapadła m.in. w związku z dramatyczną historią dwóch dziewczynek wysłanych do USA. Gazeta opisuje tę sprawę.

„Parkiet” wskazuje, że rynek audytorów znalazł się w przededniu rewolucji. Otóż ostatnie propozycje do ustawy o biegłych rewidentach budzą gorące emocje. Ich przyjęcie zapali lont pod rynkiem kapitałowym - twierdzą ich przeciwnicy. Zwolennicy liczą na wzrost jakości badań i ograniczenie koncentracji rynku. Propozycjami zajmie się w środę sejmowa podkomisja.

„Parkiet” prognozuje także, że w tym roku nie zabraknie ciekawych debiutów na GPW. Pisze, że zdaniem wielu ekspertów, w 2017 r. giełdowych inwestorów czeka hossa. Te dobre nastroje mają przełożyć się także na wzrost liczby debiutów. Największym od lat może być wejście na giełdę firmy Dino.