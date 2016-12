Przegląd prasy: Przewrót w ordynacji wyborczej

„Rzeczpospolita” przygotowała na piątek podsumowanie mijającego roku, szczególnie w gospodarce i prawie, ale też polityce. Jak było? Wzrost PKB wyhamował, ale bezrobocie jest rekordowo niskie. Mamy też niespodziewany boom w nieruchomościach, a inwestycje zagraniczne rosną.

Z kolei w prawie i polityce symbolem roku był spór o TK. Plusy? Program 500+, pakietu ustaw uszczelniających system podatkowy, a także obniżenie CIT do 15 proc. Buble? Np. nieprzemyślana ustawa o obrocie ziemią czy cofnięcie zaledwie po pół roku wielkiej reformy procedury karnej.

„Rzeczpospolita” informuje o wyroku w jednej z największych afer ostatnich lat, która zatrzęsła sceną polityczną. Biznesmen Marek Falenta, jego współpracownik i kelner, oskarżeni o podsłuchiwanie VIP-ów w warszawskich restauracjach, zostali skazani. Falenta na 2,5 roku bezwzględnego więzienia. Zdaniem sądu, główną motywacją oskarżonych była chęć wzbogacenia się.

Najmocniejszy temat na pierwszej stronie ma dziś „Gazeta Wyborcza”, która pyta „Dlaczego w Polsce łatwiej umrzeć na raka”. Wskazuje, że ze 100 Polek, u których wykryto raka piersi, po pięciu latach nadal żyć będzie 74 z nich. Holenderek - 89. Takich różnic nie da się wytłumaczyć wyłącznie tym, że mamy mniej pieniędzy na ochronę zdrowia. Zdaniem gazety, powody to dłuższy czas wykrycia nowotworu oraz trudniejszy niż w innych krajach dostęp do nowoczesnych, najdroższych leków.

„GW” wskazuje, że PiS szykuje nam „cuda nad urną”: koniec z PKW i ciszą wyborczą, ma być powtórka głosowania, jeśli będzie za dużo nieważnych głosów. Takie są m.in. propozycje Ruchu Kontroli Wyborów przygotowane dla liderów rządzącej partii. Ale pomysły idą znacznie dalej. Np. zdaniem gazety, RKW chce zastąpienia dotychczasowych państwowych, sądowych i samorządowych organów wyborczych... „komisjami społecznymi”. Powiało grozą.

„Dziennik Gazeta Prawna” w magazynowym wydaniu weekendowym analizuje sytuację w wojsku. Twierdzi, że teza, że ostatnie odejścia generałów są sprzeciwem wobec polityki Antoniego Macierewicza, to tylko część prawdy. Większość żołnierzy ma bowiem szefa MON cenić i chwali jego politykę. Powód? Choćby podwyżki sięgające 400 zł.

„Zawiodła nas demokracja” to znaczący tytuł obszernego wywiadu z Jerzym Buzkiem. W „DGP” dziś także dodatek inwestycje 2016/2017, wskazujący, na co warto stawiać w Nowym Roku. Zdaniem ankietowanych przez gazetę specjalistów warto postawić bardziej na surowce niż akcji oraz na obligacje korporacyjne niż skarbowe.

„Idzie ożywienie, ale nie boom”, ogłasza na pierwszej stronie „Parkiet”. W 2016 r. gospodarka systematycznie rozczarowywała, i to na wielu frontach. W 2017 r. czeka nas lekkie przyspieszenie wzrostu i powrót inflacji, uważa gazeta.

Zupełnie nietypowe wydanie ma dziś „Puls Biznesu”. Magazyn weekendowy na przełom roku to przypomnienie najlepszych, najciekawszych i najważniejszych – zdaniem dziennika – tekstów z całego roku. A to imię często w redakcjach prasowych powtarzanego hasła „gazeta żyje jeden dzień”. To teraz stare teksty zyskały jeszcze ekstra cały weekend.