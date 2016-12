Przegląd prasy Jacka Lutomskiego: Złotówka leci na łeb, a Lewandowski w ciąży

"Złoty tonie przez politykę" - alarmuje "Rzeczpospolita". Paweł Jabłoński pisze "Konwulsje na rynkach w ostatnich tygodniach dotknęły wszystkich istotnych walut, ale skala osłabienia złotego jest szczególnie duża. Polscy eksporterzy z tego się cieszą, ale jest to też uderzenie w finanse publiczne, kredytobiorców frankowych i ceny importowanych towarów i surowców.

Duże, paroprocentowe wahania kursów złotego świadczą o słabej pozycji naszego kraju w oczach inwestorów. Polsce potrzebna jest poprawa tego wizerunku. Tylko w ten sposób można ustabilizować naszą walutę i przyciągnąć kapitały oraz inwestycje. Bez tego niemożliwe będzie przyspieszenie rozwoju i zwiększenie zamożności Polaków. Ponad ćwierć wieku naszego nieustannego wzrostu gospodarczego to ewenement na światową skalę, a zarazem przyczyna szczególnej pozycji Polski w oczach Zachodu. Dziś to się zmienia. Opublikowane wczoraj dane pokazują nasze osłabienie w peletonie 28 państw Unii. Z pozycji 8. pod względem tempa wzrostu gospodarczego w czerwcu spadliśmy na koniec września na miejsce 12." - reasumuje Jabłoński.

Mini-raport dotyczący rynku pracy publikuje "Dziennik Gazeta Prawna", który na pierwszej stronie wylicza "150 tysięcy kobiet odeszło z pracy przez 500 plus". To wniosek z najnowszych państwowych statystyk. Patrzy na to zjawisko zarówno od strony kobiet ("Mają 500+ ale nie będą miały emerytur. Rząd powinien zrobić wszystko, by młode matki otrzymujące świadczenie nie porzucały pracy. To co teraz wydaje im się atrakcyjne w przyszłości doprowadzi je na skraj nędzy"), jak i biznesu ("Rodzice wydają, przedsiębiorcy zarabiają - oprócz rodzin na programie 500+ zyskali producenci ubrań. zabawek i turystyka"). "Prawna dowodzi też, że dodatki na dzieci wypływają (częściowo) za granicę.

Z tematów gospodarczych "Gazeta Wyborcza", zauważa że nadchodzi świąteczny czas reklam i szacuje bożonarodzeniowe wydatki Polaków. Natomiast głównym tematem "GW" jest reforma oświaty i krytyczna ocena pomysłu likwidacji gimnazjów. "Trzecie miejsce w UE w czytaniu, a szóste w matematyce zajęli polscy uczniowie w międzynarodowym teście PISA. - To dowód, że likwidacja gimnazjów jest złym pomysłem - komentują badacze i opozycja. Na Ministerstwie Edukacji wyniki nie zrobiły wrażenia." "GW" wraca też do sprawy Roberta Jerzego Luśni, którego Antoni Macierewicz zlustrował 11 lat temu, ale z konfidentem SB utrzymywał nadal kontakty polityczne i biznesowe.

Sprawie odrzucenia kasacji w sprawie ekstradycji Romana Polańskiego "GW" poświęca tylko krótki tekst, natomiast "Rzeczpospolita" piórem Tomasza Pietrygi tak komentuje wyrok SN: "Jest taka kategoria spraw trafiających do sądu, w których inicjatorzy bardziej liczą na polityczny efekt niż realną możliwość ukarania czy – szerzej – wymierzenia sprawiedliwości. Sprawa Romana Polańskiego, którą we wtorek zajmował się Sąd Najwyższy, oddalając ostatecznie kasację prokuratury, do takich właśnie należała". A w konkluzji autor pisze "Na tak bulwersujących, budzących zainteresowanie opinii publicznej sprawach zawsze można zdobyć trochę politycznych punktów. Prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze to się udało, mimo że wysłał prokuratorów na pewną klęskę przed Sądem Najwyższym".

Ciekawy ranking "Gdzie kształcili się szefowie firm" w "Rzeczpospolitej". "Politechnika Warszawska i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie mogą się pochwalić największą grupą absolwentów wśród prezesów dużych firm w Polsce" – wynika z zestawienia. W tym roku po raz pierwszy od 2009 r. na podium rankingu znalazła się uczelnia ekonomiczna. SGH zajęła w zestawieniu pierwsze miejsce wraz z Politechniką Warszawską. Co ósmy prezes z grupy 561 firm, które wypełniły ankietę, ma dyplom właśnie SGH albo PW.

Wszyscy biznesmeni powinni przeczytać tekst "Turbokapitalizm i zwycięstwo kłamstwa" Andrzeja Szahaja, filozofa polityki, profesora zwyczajnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. "Teza, którą chciałbym postawić, brzmi następująco: bezwstydny tryumf kłamstwa to pokłosie kilkudziesięcioletnich rządów systemu turbokapitalizmu, który czyniąc z zysku amoralne i jedyne kryterium sukcesu, doprowadził do rozpowszechnienia się przekonania, iż cel (zysk) uświęca środki, i oswoił wielu ludzi z kłamstwem." Wywód profesora w "Rzeczy o polityce" jest bardzo przekonujący.

Ukazująca się dziś "Polityka" prezentuje własny raport zatytułowany "Królestwo chaosu. Prezes PiS traci kontrolę nad światem, który stworzył". Chaos wkradł się też do tabloidów. "Super Express" na pierwszej stronie "Ania Lewandowska w ciąży", a na ostatniej "Lewandowski jest w ciąży". To w końcu kto jest w ciąży - Ania czy Robert. Jeśli Robert to chyba byłby spalony...