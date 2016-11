Przegląd prasy: Prezydenci i agenci

Po pierwszych wypowiedziach nowego prezydenta USA wiadomo, że zamierza wycofać swoje poparcie dla umowy TPP czyli porozumienia o handlu i inwestycjach 12 państw z regionu Pacyfiku. Wątpliwa jest też przyszłość TTIP (porozumienie handlowe między USA i UE), a nawet NAFTA (układ o wolnym handlu z Kanadą i Meksykiem). Rewolucja czeka też zapewne sektor energetyczny. Robert McNally, prezes firmy konsultingowej Rapidan Group szacuje w "Rzeczpospolitej", że aż 80 proc. polityki administracji Obamy zostanie zmienione po wyborze nowego prezydenta. A Witold Gadomski ironizuje w "Gazecie Wyborczej" ("Zagadka Trumpa"), że ludzie "chcą wierzyć" (to stwierdzenie pojawia się ponoć wyjątkowo często), że Trump wycofa się przynajmniej z niektórych propozycji groźnych dla świata i gospodarki. Tyle, że owe "chcę wierzyć" może być wyrazem niczym nieuzasadnionego optymizmu. "Dziennik Gazeta Prawna" zauważa jednak, że w 2,5 minutowym nagraniu na YouTubie, w którym nowy prezydent przedstawił swoje plany, nie wspomniał on ani słowem o tych najbardziej kontrowersyjnych, przedstawianych w kampanii wyborczej ("Kontrolowana rewolucja Trumpa". Chodzi m.in. o reformę opieki zdrowotnej, wyrzucanie z kraju nielegalnych imigrantów czy budowie muru na granicy z Meksykiem. Więc może można trochę sobie powierzyć…

W dzisiejszych gazetach Trump to nie tylko "ekonomista", ale i golfista. W "Rzeczpospolitej" świetny tekst Krzysztofa Rawy o golfowych inwestycjach nowego prezydenta i o tym jak gra. Od lat chwali się handicapem 3 (to doskonały poziom amatora, bliski zawodowemu), co przyjmuje się ponoć z niedowierzaniem. Tym bardziej, że ci z którymi kiedyś grał mówią, że prezydent nieźle… oszukuje. Alice Cooper, muzyk hardrockowy, zapytany o największego golfowego szalbierza, wskazał właśnie na Trumpa.

W "Rzeczpospolitej" również ciekawy sondaż, z którego wynika, że Polacy nie widzą sensu w ekshumacjach ofiar katastrofy smoleńskiej. Az 71 proc. respondentów uważa, że nowych dowodów nie będzie. Zdecydowanie przeciwni temu pomysłowi są nawet osoby deklarujące się jako prawicowe (61 proc.). Tylko 16 proc. respondentów spodziewa się, że ekshumacje dostarczą nowych dowodów.

"Gazeta Wyborcza" pisze, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego Mariusz Muszyński (z grupy niedopuszczanej do orzekania w TK) ukrył przed Sejmem fakt, że służył w wywiadzie ("Agent rządu w Trybunale"). Podobno po studiach prawniczych miał trafić do UOP. A funkcja szefa działu prawnego w ambasadzie w Berlinie miała być tylko "przykrywką" dla drugiego etatu – oficera służb.

A stołeczny dodatek do "Wyborczej" podaje, że rozebrana zostanie wkrótce warszawska Rotunda. Na szczęście tylko na jakiś czas – na jej miejscu stanie dokładnie taki sam pod względem architektonicznym, choć bardzo nowoczesny budynek. Częściowo zajmie go bank PKO BP, a częściowo będzie przeznaczony na cele publiczne. Trudno wyobrazić sobie Warszawę bez Rotundy.