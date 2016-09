Przegląd prasy: Lekarz nabazgrze, pacjent będzie mieć kłopot

Orlen utrzymał pozycję największej firmy regionu, PKO BP pozostaje największym bankiem, a PZU największym ubezpieczycielem.

Groźne z punktu widzenia stabilności w Europie deklaracje składa w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Jordi Sole, szef katalońskiej służby dyplomatycznej. Mówi m.in., że na kompromis Katalonii z Hiszpanią jest już za późno, że budowa instytucji niepodległego państwa jest na ukończeniu oraz że w przyszłym roku będzie referendum w sprawie niezależnej Katalonii i jej konstytucji.

Gazeta wskazuje na nowy trend w motoryzacji. Otóż coraz więcej osób decyduje się na leasingowe oferty importerów, dzięki którym można używać samochodu przez trzy–cztery lata, a potem zamienić go na nowy. To na razie raczej jaskółka zmian, bo przecież od wejścia do Unii chłoniemy używane auta z Zachodu jak gąbka, setkami tysięcy rocznie. Grat nie grat, ale własny.

„Gazeta Wyborcza” pisze w czołówkowym tekście, że „Minister odbija muzeum w Gdańsku”. Otóż minister kultury połączy dwa muzea, bo to jedyny sposób, by zwolnić dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i zmienić krytykowaną już od dawna przez PiS wystawę, którą z kolei, jak pisze gazeta, chwalą specjaliści na świecie. Muzeum ma być otwarte na początku 2017 r.

Jest też niespodziewany skutek powołania przez szefa MON Antoniego Macierewicza nowej komisji ds. katastrofy smoleńskiej. Otóż uruchomiło to nową lawinę roszczeń rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Temat wraca, więc uzasadniają, że do dziś odczuwają ból związany z ich stratą, a poza tym po katastrofie pogorszyła się ich sytuacja materialna. Domagają się setek tysięcy, a nawet milionów złotych rekompensaty.

„Dziennik Gazeta Prawna” wraca do podniesienia przez rząd wartości nominalnej akcji PGE. Spółki płacą od takiej operacji podatek. Gazeta wskazuje, że wystarczy, że rząd powtórzy taką operację w kilku firmach Skarbu Państwa, a do budżetu trafi nawet 10 mld zł. Stracą zaś akcjonariusze.

Chyba każdy musiał się kiedyś zmierzyć z tzw. pismem lekarskim. Zawsze podziwiam farmaceutów, którzy po jednym rzucie oka na bazgroły na recepcie bez wahania ruszają po lek. Otóż jednak jest z tym poważniejszy problem. NFZ skontrolował apteki i większości wytknął, że nie mają prawa realizować recept, których nie da się odczytać. Jak wskazuje „DPG”, oznacza to kłopoty dla pacjentów, których aptekarze będą odsyłać do niewyraźnie piszących lekarzy.

„Parkiet” ostrzega ustami ekspertów przed nadmierną ufnością we wzrosty na giełdzie. Pisze wprost, że zarządzający zalecają realizację zysków z letniej hossy, bo nie bardzo wierzą w jej kontynuację.

„Puls Biznesu” przynosi niezwykle ciekawą informację dla obserwatorów rynku handlowego. Wiadomo, że właściciel Żabki, fundusz Mid Europa Partners, przymierza się do jej sprzedaży. Ale zaskakujące jest to, że ponoć nie chce, by kupił ją Eurocash, właściciel największej w Polsce sieci hurtowni spożywczych.

„PB” przypomina, że wielu klientów funduszy nie składa oświadczeń wynikających z polsko-amerykańskiej umowy FATCA. W efekcie już 1 grudnia 2016 r. mogą stracić dostęp do swoich pieniędzy. Polskie instytucje finansowe mogą zablokować dziesiątki tysięcy rachunków bankowych, maklerskich, rejestrów TFI czy polis inwestycyjnych osobom, które nie złożyły oświadczeń o związkach z USA.

Z ciekawostek zwraca uwagę tekst w dziale naukowym „Rzeczpospolitej”. Oto w nocy z czwartku na piątek wystartuje sonda, która zbada obiekt mogący zagrozić Ziemi. Kosztująca miliard dolarów misja OSIRIS-REx to jeden z najambitniejszych programów NASA w ostatnich latach. Jej celem jest asteroida o jakże dźwięcznym imieniu 101955 Bennu. Misja ma na celu zapobiegnięcie ewentualnej randce Ziemi z ową delikwentką.