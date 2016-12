Chiński rząd: Zainwestujemy w turystykę i zarobimy

Władze w Pekinie zainwestują do 2020 r. 2 biliony juanów (227 mld euro) w turystykę, co oznacza wzrost o ponad 14 procent rocznie. Przemysłowe miasta, zwłaszcza na północy kraju, będą zachęcane do rozwijania turystyki. Rząd obiecał tworzyć "zestawy pokazowe". Kilka miast regionu, w którym wydobywa się węgiel kamienny przystąpiło już do przekształcania dawnych kopalń w tereny rekreacyjne.

Na skutek licznych skarg turystów zapowiedziano też "rewolucję w szaletach publicznych" - władze zamierzają zbudować albo wyremontować 100 tysięcy toalet.

Jak szacuje rząd, działania te powinny zwiększyć udział turystyki w rocznym wzroście gospodarczym z 10,8 procent w 2015 r. do 12 procent w 2020 roku. Przewiduje również, że wpływy z turystyki będą rosnąć o 11 procent co roku i dojdą do 7 bilionów euro (957 mld euro) w 2020 roku.