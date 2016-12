Holandia - Kraków w internecie i na ulicach

POT wypromuje Polskę przy okazji The World Games 2017

Zorganizowały ją i sfinansowały Polska Organizacja Turystyczna i Urząd Miasta Krakowa. - Prowadzona była w formie postów i reklam w popularnych mediach społecznościowych: na Facebooku, Twitterze, Instagramie i w YouTube'ie – mówi wicedyrektor Zagranicznego Ośrodka POT w Amsterdamie Andrzej Pawluszek, cytowany w komunikacie ZOPOT. - Dodatkowo wzmocniliśmy ją reklamami w Google'u.

Jak podają organizatorzy, ta część kampanii dotarła do 4 mln 128 tys. 618 Holendrów. - Kampania online daje nam szansę nie tylko precyzyjnego określenia do ilu osób dotarliśmy z naszym przekazem, ale również pozwala badać profil odbiorców – wyjaśnia Pawluszek. – Niektóre zdjęcia Krakowa na Instagramie polubiło 18 tysięcy ludzi!

Kampania w Internecie to nie wszystko. Do odwiedzenia grodu Kraka zachęcało 20 billboardów w Amsterdamie, Rotterdamie i Utrechcie. Jak podaje Iefke van Belkum z firmy zarządzającej tymi nośnikami, Clear Channel Nederland, kampania zewnętrzna dotarła do przeszło 2 milionów ludzi. – Najwięcej osób, bo około 800 tysięcy, zobaczyło billboardy Krakowa w Amsterdamie, ale wyniki w Rotterdamie i Utrechcie były podobne – mówi van Belkum.

- Konsekwentnie promujemy się w Holandii i przynosi to efekty – zapewnia dyrektor wydziału turystyki i promocji Krakowa Rafał Perłowski. Wtóruje mu Magdalena Osuch, która z ramienia Urzędu Miasta Krakowa współpracowała przy kampanii: - Od kilku lat obserwujemy systematyczny wzrost przyjazdów turystów z Holandii. O ile w 2014 roku nasze miasto odwiedziło 35 tysięcy Holendrów, o tyle w zeszłym roku zbliżyliśmy się do liczby 100 tysięcy.

Elementem kampanii była również wizyta na początku grudnia 50 studentów uczelni turystycznej Inholland z Amsterdamu-Diemen, którzy prowadzili badania ruchu turystycznego w Krakowie. W tym samym okresie stolicę Małopolski odwiedziło prawie 200 agentów turystycznych biura podróży TUI Nederland ("Agenci TUI Nederland w Krakowie").

– Promocja Krakowa w Holandii to szereg różnych działań, które się wzajemnie uzupełniają – wizyty studyjne dla touroperatorów, agentów i dziennikarzy, współpraca branżowa, prezentacje, warsztaty – wyjaśnia Dominika Szulc, dyrektor ośrodków POT w Amsterdamie i Brukseli, i dodaje, że obecnie ZOPOT w Holandii przygotowuje się do targów turystycznych Vakantiebeurs w Utrechcie, które odbędą się w połowie stycznia. Trwa również kampania promująca zimę w Polsce. Od 21 grudnia do połowy lutego 2017 roku dwadzieścia jeden taksówek z reklamami Polski jeździ po stolicy Holandii.