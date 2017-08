Ostatnie dni zgłaszania się do "weekendu za pół ceny"

Do udziału w trzeciej edycji akcji zgłosiło się już 530 partnerów, w tym muzea, atrakcje turystyczne, hotele, ośrodki sportowe i lokale gastronomiczne. W poprzedniej wzięło udział 447.

- Gdy termin jest już bliski końca, przedsiębiorcy zwiększają swoją aktywność – mówi Katarzyna Wełpa, rzeczniczka prasowa Polskiej Organizacji Turystycznej. - W tym roku zainteresowanie jest rekordowo wysokie – dodaje.

Jak wyjaśnia, aktywność przedsiębiorców przerosła oczekiwania POT. Powstała wątpliwość, czy organizacja poradzi sobie z weryfikacją tak dużej liczby zgłoszeń. - Mamy ograniczony czas, by zweryfikować te oferty. Jest harmonogram działań, akcja ma już wyznaczony termin, a nie mogliśmy sobie pozwolić, żeby niektóre podmioty pozostały niesprawdzone – opisuje. Jak dodaje, ostatecznie zdecydowano jednak, by dać spóźnionym przedsiębiorcom kilka dodatkowych dni.

Akcja ma na celu ożywienie ruchu turystycznego poza sezonem wakacyjnym oraz promowanie obiektów i usług turystycznych udostępnianych przez wybrany weekend w obniżonych cenach.

Najbliższy „Weekend za pół ceny" odbędzie się w dniach 6-8 października. Rejestracja partnerów branżowych trwa od 10 lipca do 3 września. Do 6 września przedsiębiorcy otrzymają wiadomość o kwalifikacji do programu, do 12 września muszą zaś w widocznym miejscu na stronie internetowej umieścić informację o ofercie promocyjnej i zasadach jej nabycia. Sprzedaż ofert ruszy 18 września.