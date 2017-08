Komitet Oświęcimski: Prezes POT szkodzi Polsce i turystyce

"Byli więźniowie Auschwitz podczas walnego zgromadzenia Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego/Auschwitz ze zdumieniem i oburzeniem przyjęli do wiadomości wypowiedzi nowego szefa Polskiej Organizacji Turystycznej, dotyczące wykreślenia w przyszłości z programu wizyt gości zagranicznych w Polsce Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Muzeum Historii Żydów Polskich Polin" - czytamy w informacji prasowej przekazanej w Berlinie przez wiceprezesa MKO Christopha Heubnera.

W dokumencie przytoczono wypowiedź wiceprezydenta MKO Mariana Turskiego: "Otrzymaliśmy wczoraj z okazji naszego walnego zgromadzenia list od prezydenta Polski, który podziękował byłym więźniom Auschwitz za ich pracę w muzeum niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Muzeum Auschwitz odwiedzane jest co roku - podobnie jak muzeum Polin w Warszawie - przez miliony turystów z całego świata. Propozycję, by wykreślić te muzea z programu wizyt turystów czy zagranicznych dziennikarzy, mógł złożyć jedynie ignorancki głupiec, który chce zaszkodzić turystyce i wizerunkowi Polski".

Minister sportu i turystyki Witold Bańka poinformował po południu na Twitterze, że zdymisjonował ze skutkiem natychmiastowym szefa POT Marka Olszewskiego w związku z jego "skandaliczną wypowiedzią" w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej". "GW" opublikowała wcześniej tego dnia artykuł, w którym szef POT tłumaczył, dlaczego z programów wizyt zagranicznych dziennikarzy przyjeżdżających do Polski na zaproszenie POT wykreślono Auschwitz i Muzeum Historii Żydów Polskich.

"Auschwitz to nie produkt turystyczny, lecz miejsce martyrologii, zadumy i przemyśleń, a my zajmujemy się promocją Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. Poza tym chcemy położyć nacisk na promowanie tego, co cenne w naszej własnej kulturze, pokazać nasz wielki wkład w rozwój Europy. Nie mam potrzeby eksponowania miejsc i zdarzeń związanych z historią innych narodów" - wyjaśniał Olszewski.

"To polskie, nie żydowskie elity zostały w czasie wojny zupełnie przeorane i zlikwidowane. Pamiętajmy, że kultura żydowska w praktyce cała przetrwała. W latach 30. z Niemiec wielu Żydów emigrowało. W Polsce pod okupacją niemiecką nie było takiej możliwości" - dodawał.

Walne zgromadzenie MKO obraduje od wtorku w Oświęcimiu. Jego uczestnicy rozmawiają m.in. o sposobach przekazywania kolejnym pokoleniom prawdy o niemieckich obozach i Holokauście po odejściu naocznych świadków.