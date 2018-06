Blogerzy rozsławią Polskę wśród turystów na świecie

Siedmiu wpływowych blogerów podróżników odwiedzi tego lata Polskę, nakręci filmy i opowie o niej swoim fanom. Informacja dotrze co najmniej do 11 milionów ludzi na świecie

Polska Organizacja Turystyczna zaprosiła do Polski siedmioro blogerów: Luisa Cole'a (jako bloger występuje pod pseudonimem FunForLuis) z Wielkiej Brytanii, Alana Estradę (Alanxelmundo) z Meksyku, Christiana LeBlanca (Lost LeBlanc) z Kanady, Marko i Aleksa Aylingów (Vagabrothers) i Connera Sullivana (Conner Sullivan) z Kalifornii, Pau Clavero (Clavero) z Hiszpanii i Angelę An (InternationallyMe) z Japonii. Każdy z nich ma od kilkuset tysięcy do kilku milionów „followersów". - A jeden z nich znalazł się na liście „Forbesa" dziesięciu najbardziej wpływowych w swojej kategorii blogerów na świecie - wyjaśnia prezes POT Robert Andrzejczyk.

- Wybraliśmy ich we współpracy z polskim oddziałem Google'a, który pomógł nam wskazać blogerów, którzy mają duży zasięg w swoim kraju lub też poza jego granicami. Chodziło nam też o blogerów podróżowych, których relacje są szczere, autentyczne, bez cukierkowych zachwytów, żeby nie budziły podejrzeń, że są przez nas inspirowane – opowiada Andrzejczyk.

– Twórcy internetowi doskonale znają swoich odbiorców. Wiedzą, jak do nich mówić, by przekaz był szczery, prawdziwy i przekonujący. Polska ma do zaoferowania o wiele więcej niż to, co jest zazwyczaj akcentowane i wierzę, że kiedy będzie prezentowana przez popularne i wpływowe osoby, uda nam się to jeszcze lepiej przekazać turystom z całego świata – zaznacza Andrzejczyk.

Każdemu blogerowi POT zaproponował program pobytu w Polsce. Każdemu zresztą inny, obejmujący inny region kraju. Na liście znalazły się: Śląsk, Dolny Śląsk, Warmia i Mazury, Małopolska, Podlasie, Pomorze i Podkarpacie (Bieszczady). Czworo z nich już odwiedziło Polskę. Dwoje przyjedzie podczas wakacji, a jedna osoba zdecydowała się na podróż we wrześniu.

Ustalono szczegóły, jak termin przyjazdu, sposób przemieszczania się po kraju (jedni prosili o opiekę przewodników, inni chcieli być całkiem niezależni) i długość pobytu (od pięciu dni do dwóch tygodni). Zgodzono się, aby każdemu z nich towarzyszyła jedna osoba. - Raz to jest agentka, innym razem operator kamery, a jeszcze innym świeżo poślubiona żona, zresztą też blogerka lifestylowa. W tym ostatnim wypadku podróż do Polski była dla pary podróżą poślubną. Hiszpan i jego żona byli zaskoczeni, że mamy takie szerokie, słoneczne plaże nad Bałtykiem – wyjaśnia prezes POT.

Jak podkreśla Andrzejczyk, blogerom zostawiono całkowitą swobodę w relacjonowaniu ich podróży. POT nie autoryzuje tworzonych przez nich materiałów, ale sprawdza je przed opublikowaniem pod kątem merytorycznym, żeby nie pojawiły się w nich błędy.

Koszt wizyty blogerów to około 800 tysięcy złotych. Ponad 60 procent tej sumy to ich wynagrodzenie. Jak szacuje POT, materiały wideo umieszczone na popularnych blogach dotrą co najmniej do 11 milionów stale je odwiedzających odbiorców. - Poza tym przeprowadzimy akcję promującą, która podbije tę liczbę o co najmniej o 5 milionów, a licząc z wpisami osób towarzyszących blogerom można liczyć nawet na 20 milionów subskrybentów – wylicza Andrzejczyk. - Zresztą pierwsze materiały Luisa Cole'a już się pojawiły w You Tubie i miały prawie 70 tysięcy wyświetleń, zyskały też ponad 200 pozytywnych komentarzy.

Zobacz Kopalnię Soli Wieliczka i Niedzicę oczami Louisa Cole'a

HAUNTED POLISH SALT MINE!

HIKING ADVENTURES IN POLAND!