Zagórz odbuduje XVIII-wieczny klasztor

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 5,3 miliona złotych ze środków RPO województwa podkarpackiego na lata 2014-2020.

Inwestycja przewiduje odbudowę i rozbudowę budynku dawnego foresterium (pomieszczenia dla gości w klasztorze) z przeznaczeniem na centrum kultury. Zostanie w nim zaaranżowana cela zakonnika. Znajdą się tam też pomieszczenia do promocji produktów regionalnych, punkt informacji turystycznej, restauracja wraz zapleczem gastronomicznym oraz sale: wirtualnej rzeczywistości, projekcyjno-filmowa i ekspozycyjno-konferencyjna. W foresterium będą również pracownie artystyczne, pomieszczenia socjalne wraz z zapleczem sanitarnym, zaplecze magazynowe i toalety.

Sekretarz miasta i gminy Zagórz Łukasz Woźniczak podkreśla, że budynek foresterium zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zostaną też przeprowadzone prace zabezpieczające budynek przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. W ramach inwestycji zostanie także zrekonstruowana zabytkowa, klasztorna studnia, która zyska cembrowinę z zadaszeniem. Wybudowane zostaną też prowadzące do niej nowe ścieżki.

- Prace te pozwolą na zachowanie i udostępnianie zwiedzającym budynków dawnego zespołu klasztornego jako cennego zasobu dziedzictwa kulturowego, stanowiącego jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych woj. podkarpackiego – ocenia Woźniczak.

Jego zdaniem realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby zwiedzających i korzystających z „unikatowych zasobów kultury i dziedzictwa historycznego" Zagórza. Poprawi też bezpieczeństwo osób odwiedzających tamtejsze ruiny XVIII–wiecznego klasztoru. Rocznie jest ich około 20 tysięcy.

Obecnie gmina dopełnia formalności związanych z dofinansowaniem. Później ogłosi przetarg na wykonawcę. Sekretarz podaje, że gmina Zagórz będzie mogła odzyskać podatek VAT w wysokości ponad 1,6 mln złotych.

Ruiny klasztoru o.o. Karmelitów Bosych usytuowane są na wzgórzu Marymont, z trzech stron otoczonym wodami rzeki Osławy. Budowę klasztoru zakończono przed 1730 roku. Jest to zespół barokowy o charakterze obronnym, wzniesiony z miejscowego piaskowca. Fundatorem klasztoru był Jan Franciszek Stadnicki. W obrębie murów znajdował się kościół, klasztor, dwie baszty, piętrowa kordegarda, budynki gospodarcze.

W 1772 roku wybuchł pożar, który wyrządził znaczne szkody w zabudowaniach. Chociaż klasztor odbudowano, to jednak nie odzyskał on dawnej świetności. Kolejny pożar w 1822 roku zniszczył całkowicie wiązanie dachowe obiektu, a po 7 latach nastąpiła likwidacja klasztoru. Do ruin prowadzi brama w murach obronnych, zaopatrzona w otwory strzelnicze, skierowana na jedyną drogę wiodącą kiedyś bezpośrednio do klasztoru. Obecnie można do niej dojść ul. Klasztorną lub Rzeczną.

Projekt gminy Zagórz „Kompleksowa ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie MOF Sanok – Lesko – adaptacja" realizowany będzie w partnerstwie z Bieszczadzkim Forum Europejskim.