MT Targi Polska z godłem „Teraz Polska”

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 29 maja w Teatrze Wielkim w Warszawie, wyróżniono łącznie 13 produktów, 9 usług, 3 przedsięwzięcia innowacyjne i 3 gminy.

Jak przypominają MT Targi, Fundacja „Teraz Polska" od ponad 25 lat nagradza najlepsze ze względu na jakość, technologię i walory użytkowe produkty i usługi. Godło „Teraz Polska" cieszy się zaufaniem, dobrą opinią i uznaniem społecznym, jest też gwarancją najwyższej jakości, jaką otrzymują konsumenci, nabywając wyróżniony produkt czy usługę. MT Targi Polska zostały nagrodzone godłem „Teraz Polska" w XXVII edycji konkursu.

Zdaniem Urszuli Potęgi, prezes firmy MT Targi Polska, godło „Teraz Polska" to prestiżowe wyróżnienie i docenienie jakości usług. – To także uznanie pracy całego zespołu, który od lat konsekwentnie tworzy wartościowe wydarzenia targowe. Cieszę się, że nasze usługi zostały nagrodzone, a znak będziemy z dumą prezentować naszym klientom. To dla nas również motywacja, by dalej rozwijać ofertę i nieustannie dbać o najwyższą jakość – podkreśla, cytowana w komunikacie prasowym, Urszula Potęga.

MT Targi Polska to jeden z głównych organizatorów targów w Polsce, który w branży wystawienniczej działa od 25 lat. Specjalizuje się w wydarzeniach dla takich sektorów jak: turystyka, hotelarstwo, gastronomia, rynek laboratoryjny, kryminalistyka i ochrona dziedzictwa narodowego. Firma podaje, że podczas organizowanych przez nią wydarzeń zaprezentowało się prawie 30 tysięcy wystawców, które odwiedziło 1,5 miliona gości.