USA bez organizacji turystycznej?

Organizacja Brand USA, powołana przez amerykański Kongres w 2010 roku, działa w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jej zadaniem jest promowanie Stanów Zjednoczonych jako atrakcyjnego kierunku turystycznego. Losy organizacji są jednak niepewne - do Kongresu wpłynął właśnie projekt jej likwidacji. Według informacji opublikowanych przez USA Today, zaoszczędzone w ten sposób pieniądze miałyby zostać przeznaczone na ochronę granic kraju.

Amerykańska branża turystyczna ostro skrytykowała propozycję. Roger Dow, prezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Turystycznego (U.S. Travel Association – US TA), cytowany przez portal Travel Weekly, zastanawia się, jak decyzja ta ma się do priorytetowych zadań ustalonych przez administrację rządową.

– W obliczu tego, co się obecnie dzieje na świecie, jednostronna decyzja o zaprzestaniu działań marketingowych promujących Stany Zjednoczone jako kierunek turystyczny byłoby oddaniem udziałów w rynku w najgorszym możliwie czasie – uważa Dow.

Podkreśla, powołując się na raport gospodarczy opracowany przez Oxford Economics, że dzięki Brand USA do gospodarki kraju wpłynęło w 2016 roku 8,9 miliarda dolarów, co daje zwrot z inwestycji w proporcji 28 do 1. Z raportu wynika, że w ciągu ostatnich czterech lat do Stanów Zjednoczonych przyjechało o 4,3 miliona turystów więcej niż w poprzednim analizowanym okresie. Goście ci wydali dodatkowe 13,6 miliarda dolarów, które z kolei wygenerowały 4 miliardy przychodów w postaci różnych podatków federalnych, stanowych i lokalnych.

Organizacja fundusze pozyskuje od ponad 700 organizacji, a także z opłat ponoszonych przez turystów, którzy podróżują do kraju w ramach programu bezwizowego (Visa Waiver Program). – Brand USA nie jest finansowana z pieniędzy podatników, pomogła obniżyć deficyt o 50 milionów dolarów, a zgodnie z wyliczeniami Biura do Spraw Zarządzania i Budżetu, jej likwidacja przyniesie budżetowi straty – dodaje Dow i jednocześnie podkreśla, że instytucja powstała w wyniku wspólnych działań obu partii. Prezes US TA zaznacza też, że branża turystyczna daje w Stanach Zjednoczonych zatrudnienie 15 milionom Amerykanów.

Dezaprobatę dla pomysłu wyrazili też przedstawiciele innych organizacji, w tym Amerykańskiego Stowarzyszenia Hoteli i Obiektów Zakwaterowania oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Turystyki Przyjazdowej.