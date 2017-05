Islandia coraz popularniejsza, więc droższa

- Islandia oczekuje w tym roku nawet 20-procentowego wzrostu liczby turystów z 1,8 miliona do 2,4 miliona - mówił Thorleifur Thor Jonsson, menedżer Promote Iceland podczas promocyjnego wieczoru w Warszawie. Spotkanie poświęcone turystycznej ofercie Islandii zorganizowało, wespół z Promote Iceland, biuro podróży Premium Tours. Wzięli w nim udział przedstawiciele prawie piętnastu polskich biur podróży.

Promujemy całą Islandię

- Promote Iceland jest partnerstwem publiczno-prywatnym ustanowionym w celu poprawy konkurencyjności islandzkich przedsiębiorstw poprzez różnorodne działania marketingowo-promocyjne na zagranicznych rynkach. Możemy stymulować wzrost ekonomiczny poprzez zwiększenie eksportu – wyjaśniał Thorleifur Thor Jonsson. – Promujemy Islandię jako całość, a więc nie tylko jej turystykę, ale też kulturę, jedzenie i możliwości inwestycyjne. Tego lata liczba bezpośrednich połączeń lotniczych z naszej wyspy do miast świata sięgnie 70, a Wi-Fi jest dostępne w każdym miejscu kraju – zachęcał.

– Współpracujemy z najlepszymi dostawcami usług w kraju, a teraz pragniemy taką współpracę nawiązać z wami – deklarował Orvar Sigurdsson, właściciel i prezes Iceland Premium Tours. To biuro podróży zgodnie z nazwą oferuje wyselekcjonowane wycieczki po Islandii. – Zapewniamy nową flotę autokarów, wykwalifikowany personel, najlepszych przewodników, sprawdzone hotele, odbiór klienta z miejsca noclegu, całodzienną obsługę i specjalne ceny dla dzieci – wyliczał Orvar Sigurdsson. – Proponujemy jednodniowe wycieczki autokarowe, wypady helikopterem, wyjazdy prywatne, rozmaite aktywności, m.in. obserwację wielorybów i maskonurów, ptaków wodnych żyjących na wodach Atlantyku, wyprawy na lodowiec, do wodospadów, gejzerów, na snorkeling i nurkowanie, wyprawy quadami i dżipami terenowymi, wyjazdy w celu oglądania zorzy polarnej – dodał.

Jak opisał, w każdym z programów jeden dzień jest wolny, do dyspozycji turysty. – Zależy nam, aby zwiedzający nasz kraj nie robili tego na akord, z zadyszką, pośpiechem – dlatego programy biur podróży nie trzymają się ściśle wyznaczonego czasu – wyjaśniał Thorleifur Thor Jonsson. – Dla nas nie jest istotne, że wycieczka przedłuży się o godzinę czy dwie, ale to, że turysta może w spokoju zobaczyć to, co chce – dodał.

Ciekawe propozycje

– Islandia jest dobrym kierunkiem dla amatorów natury. Ja już organizowałam takie wyjazdy. To spotkanie jest dla mnie sposobnością do nawiązania kolejnych kontaktów, zwłaszcza, że nasz klient jest szczególnie wymagający, oczekuje niestandardowych propozycji – oceniła prezentowaną ofertę Elwira Urbańczyk z biura Make Break.

- Islandię mamy w ofercie od początku istnienia biura, czyli od 15 sezonów – zaznaczył Witold Muchowski z Klubu Podróży Horyzonty. – Widzę duże zainteresowanie tym krajem. Specjalizujemy się w niskobudżetowych wyjazdach przyrodniczych dla grup. Dlatego tutaj nie interesuje nas kontakt z takimi biurami, natomiast współpraca z platformą Promote Iceland jak najbardziej – dodał.

- My z kolei wysyłamy o Islandii do 30 grup rocznie, przy czym są one najwyżej ośmioosobowe, o ile nie trafia nam się impreza firmowa na 50 osób – opowiadał Michał Sikorski z Islandia.org.pl – Współpracujemy z dwoma lokalnymi dostawcami, dlatego to spotkanie jest dla nas ważne ze względu na nowe kontakty. Staramy się sami organizować wyjazdy, bo Islandia to najdroższy kraj świata – dodał.

- Na Islandii byłem chyba 27 razy, z czego 15 razy jako pilot z grupami biura podróży Marka Śliwki Logos Travel – podkreślał dziennikarz i pilot wycieczek, Grzegorz Mikuła. – Ceny są rzeczywiście wariackie. Zwykły hot-dog kosztuje 30 złotych. Kilka lat temu za wstęp na Błękitną Lagunę płaciło się 38 euro, teraz już 50-55 euro. Ceny usług i hoteli rosną z roku na rok - zaznaczył.

Polska ważnym rynkiem

- Liczba przyjazdów z waszego kraju rośnie lawinowo – zauważył Thorleifur Thor Jonsson w rozmowie z Turystyką rp.pl – Oto dane z ostatniej pięciolatki. W 2012 roku przybyło was prawie 14 tysięcy, rok później było to o tysiąc więcej, w 2014 roku odnotowaliśmy spory skok do prawie 20 tysięcy, dwa lata temu kolejny, do 27 tysięcy, a zeszły rok zamknęliśmy liczbą prawie 40 tysięcy ludzi z Polski. Podkreślam ludzi, nie turystów, bo na Islandii żyje prawie 10 tysięcy Polaków – to największa społeczność innej narodowości w naszym kraju. I to ją co roku odwiedzają licznie krewni i znajomi. Stąd liczba noclegów w hotelach rezerwowanych przez turystów znad Wisły jest na tym tle skromna, zaledwie 10 tysięcy, ale i ona rośnie, skoro jeszcze w 2013 roku tych noclegów było 6300 – dodał.

Wśród odwiedzających Islandię turystów prym wiodą Amerykanie, po nich są Brytyjczycy, Niemcy i Skandynawowie. – Każda z tych nacji ma swoje własne obyczaje podróżnicze – opowiadał nam Jonsson. – Amerykanie zatrzymują się u nas na 3-4 dni, wracając z objazdu po Europie. Z kolei Niemcy spędzają na wyspie nawet 2-3 tygodnie, objeżdżając ją samochodem – dodał.

Pytany o bezpieczeństwo zapewniał: - Poza bardzo skuteczną w działaniach policją, dysponujemy specjalnie szkolonymi grupami ratowników-wolontariuszy, które obecne są w każdym zakątku kraju. Wystarczy zadzwonić pod 112 i już spieszą z pomocą komuś, kto na przykład zgubi się na naszych wyżynach albo poszkodowanemu w wypadku samochodowym.