Szwecja promuje się na Airbnb

Jednym z elementów kampanii promującej obecność Szwecji na Airbnb jest film wideo, w którym głos przedstawiający się jako Ake, w stylu podobnym do prezentacji, w których właściciele zamieszczają wideoklipy z opisem oferowanych przez siebie domów, proponuje zwiedzanie tego kraju. Na nagraniu można usłyszeć między innymi: "Oto mój dom, w przybliżeniu 100 milionów hektarów ziemi, które należą do mnie. Cóż, dzielę się nimi z 10 milionami innych osób, ale mówię właśnie w ich imieniu." Widokowi jezior towarzyszy komentarz "sto tysięcy basenów typu infinity", a ujęciom wysokich klifów i zorzy polarnej opis „indywidualnie zaprojektowany apartament z tarasem zapewniającym panoramiczny widok na okolicę. We wszystkich kierunkach".

W ramach kampanii na Airbnb zaprezentowanych jest dziewięć przykładów szwedzkich atrakcji przyrodniczych z całego kraju, ujętych w postaci typowej dla serwisu listy z opisem wyposażenia i udogodnień. Tym samym Szwecja jest pierwszym krajem w Airbnb, udostępnionym w całości jako potencjalne miejsce do wynajęcia za darmo. Jednym z oferowanych miejsc jest „przytulna polana w lesie bukowym" w regionie Skanii.

- Szwecja jest relatywnie niewielkim krajem, w którym nie znajdziemy ogromnych, charakterystycznych zabytków, takich jak wieża Eiffla czy Big Ben. Mamy natomiast ogromne bogactwo różnorodnych atrakcji przyrodniczych. Od bezludnych plaż i wysokich gór po gęste lasy, od tysięcy jezior i przepięknych archipelagów po malownicze łąki - mówi, cytowana w komunikacie prasowym, Agnieszka Blandzi, menedżer Visit Sweden w Polsce.

Jak przypomina, dzięki szwedzkiemu prawu zagwarantowanemu przez konstytucję (Allemansrätten - prawo publicznego dostępu), wszyscy mają możliwość swobodnego poruszania się poza utartymi szlakami. Prawo nakazuje jednak poszanowanie innych osób i przyrody - nie wolno wchodzić do prywatnych ogrodów, trzeba szanować świat zwierząt i zamykać za sobą ogrodzenia, przechodząc przez pastwiska.

– Teraz, wraz z Airbnb, Szwecja zaprasza wszystkich, by spędzili czas, korzystając z uroków pięknej, szwedzkiej natury. W samej tylko Skanii jest ponad 200 kilometrów plaż, 1180 km tras pieszych i kilkaset kilometrów świetnie przygotowanych tras rowerowych - dodaje Agnieszka Blandzi.