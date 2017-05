Targi Lato i Regionalia - smak polskiego lata

Pierwszego dnia targi zgromadziły nie tylko miłośników podróży, lecz także przedstawicieli branży turystycznej. Podczas inauguracji Dawid Lasek, wiceminister sportu i turystyki, docenił międzynarodową reprezentację na targach i zwrócił się do przedstawicieli polskich regionów, zapowiadając robocze spotkania na temat budowania Domu Polskich Turystycznych Marek Terytorialnych. Podkreślił, że celem działań będzie przygotowanie profesjonalnej oferty turystycznej w oparciu o kulturowy i przyrodniczy potencjał kraju. Z kolei minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel w (odczytanym na forum liście) docenił wkład organizatorów targów Lato i Regionalia w promocję potencjału polskiej wsi, który bazuje na agroturystyce i dobrej, regionalnej żywności.

Zdaniem organizatorów targów ważnym wydarzeniem dla ludzi związanych zawodowo z turystyką była konferencja pt. „Lato 2017 - czy turystyka wyjazdowa sięgnie po nowy rekord?" zorganizowana przez redakcję dziennika "Rzeczpospolita" i jego serwis branżowy Turystyka.rp.pl. Sala była wypełniona do ostatniego miejsca, a zaproszeni goście reprezentowali najważniejsze instytucje i firmy. Podczas spotkania omówiono przebieg prac nad ustawą o usługach turystycznych i kondycję branży.

Niezwykłe zakątki Polski

Jak podają organizatorzy imprezy, uczestnicy targów przekonali się też, jak wiele pięknych i interesujących miejsc skrywa Polska. Przedstawiciele Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poprowadzili m.in. prezentację pt. „Obiekty pomilitarne Warmii i Mazur".

Monika Dendor z wydziału promocji, turystyki, kultury i sportu Urzędu Miasta Świnoujście opowiadała o metropolii jako o wyspiarskiej krainie 44 wysp. – Zamieszkałe są trzy: Uznam, Wolin i Karsibór, pozostałe 41 można zwiedzić m.in. podczas rejsu statkiem lub w czasie wyprawy kajakowej. Mamy też najszerszą, stumetrową plażę, która z roku na rok poszerza się, a w naszych okolicach wody Bałtyku są najcieplejsze – mówiła (wszystkie cytaty z komunikatu prasowego MT Targi - red.).

Z kolei przedstawiciele Opatowa, przebrani za szlachcica i templariusza, barwnie opowiadali o atrakcjach regionu świętokrzyskiego. – Zamek Krzyżtopór w Ujeździe skonstruowany został na wzór kalendarza. Ma 365 okien niczym dni w roku, a 366. okno odsłaniane jest w roku przestępnym. 12 wielkich sal odpowiada liczbie miesięcy, 52 mniejsze komnaty to tygodnie, a 4 baszty obronne to kwartały w roku. Wspomnieć należy o tym, że pod całym zamkiem znajdują się podziemia – recytował Artur Dębski z hotelu Miodowy Młyn, podczas gdy Jarosław Czub z Urzędu Miasta i Gminy Opatów opowiadał o Kolegiacie św. Marcina, jednym z najpiękniejszych kościołów romańskich w Polsce.

Zdaniem organizatora targów oferta wystawców skrojona była na miarę każdego urlopowicza. – Przyjeżdżają do nas miłośnicy jeździectwa, rodziny z dziećmi, goście biznesowi oraz piłkarze. Na 100 hektarach, na których rozciąga się nasz obiekt, każdy znajdzie coś dla siebie – mówiła Julita Słowikowska, kierownik pionu hotelowego Sielanka nad Pilicą.

Dla gości pragnących odpocząć w górach przygotowana była oferta spa w hotelu Carino SPA w Polańczyku oraz nowo otwartym luksusowym hotelu na Podhalu. – Obiekt Harnaś, w którym przyjmujemy gości powyżej 15. roku życia, znajduje się w okolicy Bukovina Resort. Powstał w latach 70. i został przez nas zrewitalizowany. Zachowaliśmy modernistyczny styl, zadbaliśmy o wyszukane wnętrza, wyjątkowy wystrój, w tym unikatowe grafiki – opowiadał Arkadiusz Okręglak, dyrektor sprzedaży Bukovina Resort.

Wśród wystawców znaleźli się przedstawiciele schronisk i uzdrowisk, m.in. w Świnoujściu i Supraślu, jak również parków rozrywki dla dzieci. Wielu z nich wykorzystało obecność na targach do przedstawienia tegorocznych nowości. – Energylandia w Zatorze to największy w Polsce park rozrywki. W tym sezonie do 60 atrakcji dołączy aż 19 zupełnie nowych, w tym familijnych, ekstremalnych, jak i dla dzieci. Flagową będzie najwyższy i najszybszy na świecie wodny roller coaster - Speed Water Coaster – mówił Kris Kojder, PR manager i rzecznik prasowy Energylandii. Dodał, że mieszkańcy Mazowsza to stali bywalcy tego kompleksu.

Sezon na Mazowszu otwarty

Na przystrojonej scenie przedstawiciele Mazowsza, regionu partnerskiego targów, w ramach kampanii promocyjnej „Mazowsze. Weekend dwa kroki stąd" uroczyście zainaugurowali sezon turystyczny. Zaprezentowano również akcję Kolei Mazowieckich „Koleją do Kultury", dzięki której podróżujący mogą uzyskać zniżki na bilety do kin, teatrów czy muzeów. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z Beatą Pawlikowską, która opowiedziała o wyprawie do Bhutanu, najbiedniejszego państwa świata z najbogatszymi mieszkańcami i wskazała wartości płynące z podróżowania. – Przyjemnie jest siedzieć w wygodnym miejscu, ale jeżeli człowiek wstanie i pójdzie z ciekawością świata tam, gdzie jeszcze nie był, to odkryje niezwykłe miejsca, przeżyje chwile zachwytu i dowie się wiele o sobie – mówiła podróżniczka.

Tłum osób zgromadził się również podczas pokazu kulinarnego dań regionalnych Roberta Sowy. – Mazowsze to m.in. grzyby z Kampinosu, ryby z Narwi, dobre owoce: jabłka i śliwki oraz kasze, które dodaje się do głównych dań. Pęczak pieczony w piekarniku, a potem gotowany, zupełnie inaczej smakuje i świetnie komponuje się z mięsami – opowiadał mistrz, a publiczność nie mogła doczekać się degustacji chłodnika z jajkami przepiórczymi i cielęciną oraz wieprzowiny w sosie grzybowym, z pęczakiem i buraczkami.

Na stoisku Mazowsza przez wszystkie targowe dni panował ruch. Rodziny z dziećmi chętnie odwiedzały warsztat ciesielski, gdzie samodzielnie wykonywały drewniane knagi i mogły dowiedzieć się o nowym projekcie Play Mazovia. – Jest to darmowa aplikacja mobilna z przewodnikiem po Mazowszu oraz grami edukacyjnymi. Wciągając jak najwięcej osób we współzawodnictwo, chcemy zachęcić najmłodszych i uczniów szkół do turystycznego eksplorowania Mazowsza – tłumaczyła Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora departamentu kultury, promocji i turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, polecając jednocześnie najnowsze przewodniki „Mazowsze w 24 h" i „Mazowsze z biegiem Wisły". Ten ostatni powstał z okazji Roku Rzeki Wisły.

Turystyka wiejska

W ofercie targów ważne miejsce zajęła turystyka wiejska. – Byłem zaskoczony, gdy usłyszałem od gości, którzy zajadali się pomidorami sąsiada, że wreszcie czują ich smak i zapach. Jajka w naszej kuchni pochodzą od okolicznych gospodarstw, mąka od znajomego młynarza, a wszystkie wypieki oparte są o własne produkty, ich smak jest niepowtarzalny – opowiadał Andrzej Kwiatkowski, gospodarz agroturystki „Na skraju lasu" w Chodlu oraz członek Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej (PFTW). Równie smacznych i zdrowych wyrobów skosztować było można na Regionaliach, gdzie zapach drożdżowego ciasta unosił się w powietrzu, a tradycyjne wędliny, sery, nalewki oraz miody cieszyły się uznaniem kupujących.

Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z uśmiechem zachęcali do zapoznania się z ofertą wypoczynku na wsi oraz produktów oznaczonych europejskimi systemami jakości żywności. – Wypoczynek w gospodarstwie rolnym to oderwanie się od zgiełku dużych miast. Zwykle gospodarze oraz osoby związane z turystyką na obszarach wiejskich to ludzie z pasją, którzy chcą przychylić nieba swoim gościom. Staramy się, aby ta oferta zyskała na popularności tym bardziej, że można ją połączyć z turystyką aktywną – mówiła Agnieszka Skrętowska, naczelnik wydziału promocji kształcenia rolniczego, przedsiębiorczości i rynku pracy.

Wśród propozycji spędzania czasu wolnego, zwiedzania miejscowych atrakcji czy jazdy konnej znalazły się zajęcia edukacyjne dla rodzin z dziećmi. – Prowadzimy warsztaty w ziołowym ogrodzie dydaktycznym, gdzie hodujemy wszelkiego rodzaju rośliny przyprawowe, zielarskie oraz te dzikorosnące, uważane za chwasty. Pokazujemy naszym gościom ich zastosowanie w gospodarstwie domowym, medycynie i kosmetyce – mówił Andrzej Mikołajewicz, członek PFTW oraz gospodarz Willi Jasnej w Czorsztynie, która została wybudowana w okresie międzywojennym i stanowi atrakcję turystyczną.

Aktywne i bezpieczne lato

W hali wystawienniczej nie brakowało atrakcji. Wystawcy zachęcali m.in. do wędrówek pieszych, jazdy konnej czy żeglugi. Na wyspie „Aktywne Wakacje" najmłodsi sprawdzali jak wygląda świat widziany przez dmuchane kule bumper balls, starsi testowali elektryczną deskorolkę, osiągającą prędkość nawet do 60 kilometrów na godzinę, a dorośli przyglądali się nietypowym pojazdom. – Przyjechaliśmy na targi z trójkołowymi rowerami poziomymi, na których się leży. W takiej pozycji mniej męczymy się i możemy dzięki temu pokonywać bardzo długie dystanse. To również rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych – mówił Damian Strzelczyk, pomysłodawca oraz właściciel firmy Dekers produkującej rowery na zamówienie klienta.

Interesującym jednośladem był również rower demonstracyjny wschodniego szlaku rowerowego Green Velo, obejmującego województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Wpatrzeni w ekran goście, z okularami 3D na nosie, przemierzali kolejne kilometry trasy sięgającej ponad 2,2 tysiąca kilometrów.

O bezpieczeństwo młodych rowerzystów na drodze zadbała Straż Miejska, która oprócz wizyty w targowym Mobilnym Miasteczku Ruchu Drogowego zachęcała do odwiedzin stacjonarnego miasteczka w Warszawie. – Otwieramy nasze sezonowe miasteczko rowerowe przy ul. Sołtyka 8/10 w Warszawie. Każdy mieszkaniec stolicy może nas odwiedzić w soboty i niedziele od 10.00 do 18.00, podszkolić się i dobrze spędzić czas – mówiła strażniczka Anna Buczek.

Zagranica też jest piękna

Organizatorzy oceniają, że obecne na targach kraje prezentowały się ciekawie, a ich przedstawiciele gorliwie namawiali odwiedzających do wojaży. – Polska to dla nas jeden z głównych rynków, a jako kraj sąsiedni mamy do siebie blisko. Chcemy zachęcić turystów do zwiedzania ciekawych miejsc, od Czarnobyla i okolic, przez Kijów i wizytę w byłej rezydencji Janukowycza, nazywanej potocznie „muzeum łapówkarstwa", po Lwów – zachęcała do odwiedzin Ukrainy Oksana Naumenko z biura podróży Chornobyl Tour. Sąsiadujące z Polską Czechy proponowały wizytę w oddalonym 500 km od Warszawy Centrum Babylon Liberec, kompleksie hotelowo-rozrywkowym z aquaparkiem, a Litwa - wypoczynek nad Bałtykiem.

Z kolei David Lobaina Frometa, radca ds. turystyki ambasady Republiki Kuby, namawiał na wypoczynek na pięknych plażach swojego kraju, którego mieszkańców wyróżnia szczególna życzliwość. – Wskaźnik powracających turystów wynosi 34 procent, a ponad 95 procent gości jest zadowolonych z wyjazdów – dodał radca. Nad Morze Karaibskie zapraszała również słoneczna Dominikana.

Zdaniem organizatora targów, odwiedzający z zaciekawieniem śledzili propozycje wystawców. Béla Jurewicz, menedżer sprzedaży HungaroSpa, największego kompleksu kąpielowego w Hajduszoboszlo na Węgrzech, obchodzącego w tym roku 90-lecie, opowiadał o bogatej ofercie. – Na targach odzew jest bardzo pozytywny i to nas cieszy. Rozmawiamy nie tylko z indywidualnymi klientami, ale i biurami podróży – powiedział. Również Bojan Baketa, dyrektor Narodowego Ośrodka Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji, optymistycznie patrzył na nadchodzący sezon. – W zeszłym roku Chorwację odwiedziło 750 tysięcy polskich turystów. Z roku na rok zwiększa się liczba przyjeżdżających Polaków i mam nadzieję, że tak też będzie tym razem – mówił.

Zagraniczne wyjazdy oferowały również polskie biura podróży. – Przyszedł do nas klient, który całe życie marzył o tym, żeby pojechać samochodem do Chin. Wymieniliśmy się pomysłami i być może zrobimy wyprawę, w której będzie można dosiąść się lub wysiąść na różnym etapie trasy – mówił Jarosław Kuźniar, prezenter telewizyjny i radiowy, a od 5 lat właściciel biura GoForWorld, które specjalizuje się w przygotowaniu wypraw dla mniejszych grup.

Świat widziany oczami podróżnika

Spotkania z globtroterami zachęcały do odkrywania nowych miejsc, w tym wędrówek poza szlakiem. – Spróbuj być czasem dwie przecznice dalej od głównej atrakcji, popatrzeć na coś w sposób niezaplanowany, mądrze się zgubić, odłożyć telefon – mówił Jarosław Kuźniar, który opowiedział swoim gościom o wyprawie na Kubę, magicznej Islandii i podróży koleją transsyberyjską.

Monika Witkowska, którą spotkać można zarówno w Himalajach, jak i na szlakach Beskidu Niskiego, przekonywała, że świat można zwiedzać za niewielkie pieniądze. Podróżniczka podpowiedziała, jakimi środkami transportu się poruszać, gdzie znaleźć tanie noclegi i jeść za przysłowiowe grosze.

Z kolei 10-letni Szymon Radzimierski przygotował prezentację o Borneo, miejscu, w którym występuje największa na świecie populacja orangutanów. Młody podróżnik zdradził, skąd pochodzi nazwa tego gatunku małp i opowiedział o pożarach szerzących się na wyspie. – Miejscowa ludność wypala lasy tropikalne, by w ich miejscu tworzyć plantacje palm olejowych. To z nich robi się olej palmowy, który dodawany jest do słodyczy i kosmetyków. Giną zwierzęta, drzewa i prowadzi to do globalnego ocieplenia – mówił Szymon i zachęcał do zapoznania się ze swoim autorskim projektem Junior Ranger Kapuas Hulu, którego celem jest ochrona ginących gatunków i lasów na Borneo.

Kulinarne wyzwania

Podczas targów odbyły się dwa konkursy kulinarne organizowane przez znanych i cenionych szefów kuchni. II Mistrzostwa Kulinarne im. Hanny Szymanderskiej, w których wykorzystano najlepsze polskie produkty, poprowadził Kuba Korczak. Uczestnicy „Smaków Dziczyzny 2017", których inicjatorem był Artur Świerżewski, zaprezentowali zaś kuchnię myśliwską.

Na targach rozstrzygnięto też liczne turystyczne konkursy i wyłoniono ich zwycięzców. W konkursie „Hit Lata" na najlepsze hasło promujące targi organizator targów, firma MT Targi Polska, nagrodził Adama Nowaka, który zachęcił do udziału w wydarzeniu słowami: „Już dwudziesty drugi raz, targi powitały nas, zapewniły znów atrakcje, zaprosiły na wakacje". Nagrodę publiczności za najlepszą ofertę targową otrzymała Śląska Organizacja Turystyczna. Ponadto w konkursie na najlepszą ofertę ekspozycyjną polskiego regionu, organizowanym wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną, pierwsze miejsce zdobyła Sądecka Organizacja Turystyczna, drugie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a trzecie Śląska Organizacja Turystyczna. Wyróżnienia przyznano województwu lubelskiemu za najlepsze materiały promocyjne, miastu Opatów za najbardziej profesjonalną obsługę stoiska oraz Wschodniemu Szlakowi Rowerowemu Green Velo za najciekawszą aranżację stoiska. W konkursie „Kryształowe Słońce" doceniono najbardziej oryginalne i profesjonalne stoiska polskie oraz zagraniczne. Nagrody wręczono województwu mazowieckiemu i Narodowej Turystycznej Organizacji Ukrainy, a wyróżniania powędrowały do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Grupy Sztorm, Doliny Bugu (gmina Mielnik i gmina Drohiczyn) oraz Ministerstwa Turystyki Kuby.